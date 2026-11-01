الداخلية تطالب المجتمع الدولي بوقف الاستهداف الممنهج للشرطة

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي ضباطاً وعناصر من جهاز الشرطة الفلسطينية أثناء تأدية عملهم الاعتيادي في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للاستهداف الممنهج للجهاز.

واستشهد خمسة من ضباط وعناصر الشرطة، ظهر اليوم الأحد، جراء الاستهداف، وهم: المقدم محمد زكريا الجمل (44 عاماً)، والرائد بسام نعمات مقداد (53 عاماً)، والرقيب أول محمد أمين النمس (37 عاماً)، ومعاون الشرطة شاهر محمد زعرب (28 عاماً)، ومعاون الشرطة محمد علي أبو شعر (23 عاماً).

ونعت الوزارة، في بيان صحفي، الشهداء، واستنكرت هذه الجريمة النكراء، مؤكدة أن جهاز الشرطة يؤدي مهاماً مدنية وفق القانون، تتمثل في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم.

وناشدت المجتمع الدولي التحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق جهاز الشرطة، في ظل استمرار استهداف ضباطه وعناصره خلال أداء مهامهم.

وأوضحت الوزارة أن الاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة أسفرت عن استشهاد 75 من ضباط وعناصر الشرطة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وتأتي هذه الجريمة في سياق استهداف متواصل لعناصر جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، رغم طبيعة المهام المدنية التي يتولونها، إذ يواصل أفراد الشرطة العمل في ظل ظروف أمنية وإنسانية بالغة الخطورة، تشمل تأمين المواطنين وتنظيم شؤون الحياة اليومية والاستجابة للحوادث والاعتداءات.

المصدر / فلسطين أون لاين