مطالبات بتغيير مفوض "أونروا" بالإنابة ووقف قرارات فصل الموظفين

طالبت اللجان الشعبية في مخيمات نابلس بتغيير المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كريستيان سوندرز، والتراجع عن قرارات فصل الموظفين وتقليص الخدمات، مؤكدين ضرورة تصعيد التحركات الاحتجاجية وتوحيد الجهود لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اجتماع، الأحد، عقد في مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس، بمشاركة رؤساء اللجان الشعبية في مخيمات المحافظة، وبحضور مديرة مخيمات الشمال في دائرة شؤون اللاجئين نسرين ذوقان.

وبحث الاجتماع تداعيات الإجراءات والقرارات الأخيرة التي تتخذها إدارة "أونروا"، وسط تصاعد الاحتجاجات الرافضة لتقليص أعداد الموظفين والمساس بالخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، وما قد يترتب على هذه السياسات من انعكاسات معيشية واجتماعية على سكان المخيمات.

وناقش المشاركون القرارات الصادرة عن المفوض العام بالإنابة لـ"أونروا"، كريستيان سوندرز، معربين عن رفضهم لسياسات التقليص وفصل الموظفين، ومطالبين بتغييره واعتماد نهج إداري جديد يمنح الأولوية لحماية حقوق اللاجئين وضمان استمرار الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المجتمعون ضرورة وقف الإجراءات التي تستهدف تقليص الكوادر الوظيفية، محذرين من تداعياتها على أداء الوكالة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ودعوا إلى توجيه الموارد المالية المتاحة نحو تحسين الخدمات الأساسية، وتنفيذ المشاريع التنموية والإغاثية التي تلبي احتياجات سكان المخيمات وتسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي يواجهونها.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق في مخيمات نابلس، بما يضمن توحيد المواقف والجهود في مواجهة قرارات التقليص، ومواصلة التحركات الاحتجاجية الرافضة لأي إجراءات تمس حقوق اللاجئين والموظفين.

وأكدوا أن الحفاظ على خدمات "أونروا" ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين يمثل أولوية، مشددين على ضرورة استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية وتطويرها، بدلًا من تقليصها.

وطالبوا إدارة "أونروا" بالعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات والمشاريع، وتجنب تحميل اللاجئين والموظفين تبعات الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق اللاجئين والحفاظ على خدمات "أونروا" مسؤولية مشتركة، تتطلب استمرار التنسيق والعمل الجماعي بين المؤسسات والفعاليات والقوى الفلسطينية في المخيمات.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: