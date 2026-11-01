ترامب يهاتف نتنياهو.. ويلوّح بضرب مواقع في إيران

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجريا اتصالاً هاتفياً صباح السبت، في الوقت الذي تضع فيه الولايات المتحدة خططاً لاستئناف ضرباتها ضد إيران.

وأشارت الصحيفة إلى المكالمة نقلاً عن مصادر مطلعة، بينما صرّح ترامب للصحافيين في "بالم بيتش" في وقت لاحق من اليوم نفسه بأن الولايات المتحدة تعتزم تدمير هدفين إضافيين على الأقل داخل إيران.

وقال ترامب للصحافيين: "لا يزال يتعين علينا التعامل مع موقع أو موقعين، ويمكننا القيام بذلك في غضون 10 دقائق". وأضاف: "يمكن الإشارة مثلاً إلى "جبل بيكاكس"، فهذا موقع يتطلب التعامل معه".

وقد حددت أجهزة الاستخبارات الغربية "جبل بيكاكس" موقعاً يُرجَّح استخدامه لتخزين مواد نووية، وهو موقع لم يتعرض بعد لأي ضربات أميركية خلال الحرب الحالية. كذلك أشار ترامب إلى أن المفاوضات مع إيران "تسير على ما يرام"، لكنه وصف الجمهورية الإسلامية بأنها "غير موثوقة للغاية".

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي يكثف فيه الوسطاء تحركاتهم للتوصل إلى اتفاق يمنع تجدد الحرب في المنطقة.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" بأن مفاوضين إيرانيين أجروا محادثات في الدوحة مع وسطاء قطريين يوم السبت، بهدف بحث سبل إنهاء الحرب.

وذكر المصدر أن المحادثات التي جرت يوم السبت في العاصمة القطرية جاءت عقب نقاشات استمرت لأكثر من 12 ساعة يوم الجمعة بين مبعوثين إيرانيين وقطريين في طهران.

وأشار المصدر إلى أن هذه المحادثات كانت تجري بالتنسيق وعبر تواصل مستمر مع واشنطن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، السبت، أنّ إسرائيل أكملت استعداداتها لاستئناف الحرب على إيران، مشيرة إلى أن قرار العودة إلى الحرب لا يزال بيد الرئيس الأميركي.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر سياسية لم تسمّها، أن إسرائيل تقترب من جولة عسكرية جديدة مع إيران، غير أن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية لا تملك قرار بدء المواجهة، الذي يرتبط بالموقف الأميركي وخيارات ترامب بين التوصل إلى اتفاق مع طهران أو استئناف الهجمات العسكرية بالتنسيق مع إسرائيل.

من جهته، حذّر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة و"إسرائيل" من شن هجمات جديدة. وأكد خامنئي في بيان منسوب إليه نُشر على قناته على تليغرام السبت أنّه "إذا شنّ الأعداء مجدداً هجمات عسكرية أو إرهابية، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هما من سيحددان توقيت إنهائها وشروطه".

وأضاف البيان أنه خلال اجتماعه بكبار القادة العسكريين، أصدر المرشد الأعلى "توجيهات بأن يقابل كل مستوى ونوع من التهديدات بردّ فوري وفعّال، من دون قيود جغرافية". وأمر خامنئي القادة العسكريين أيضاً بتحديث قائمة الأهداف الإيرانية لتشمل "كل أنواع الأصول المادية وغير المادية التابعة للعدو الأميركي الصهيوني".

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: