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أرسنال يستهدف التعاقد مع لاعب موهوب

31 أكتوبر 2026 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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النرويجي أنطونيو نوسا
متابعة/ فلسطين أون لاين:

دخل النرويجي أنطونيو نوسا، جناح فريق لايبزيغ الألماني، دائرة اهتمامات نادي أرسنال الإنجليزي، تمهيداً للتحرك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة أرسنال حددت نوسا هدفاً حقيقياً لتعزيز الخيارات الهجومية للفريق، وتعمل على دراسة إمكانية حسم الصفقة، في ظل قناعة بقدرات اللاعب وإمكاناته الفنية.

لكن رغبة النادي اللندني تصطدم بالمطالب المالية المرتفعة لإدارة لايبزيغ، التي حددت مبلغ 70 مليون يورو للموافقة على التخلي عن خدمات الجناح النرويجي.

وأشارت التقارير إلى أن أرسنال كان يفضل عدم تجاوز حاجز 55 مليون يورو، ما يعني وجود فجوة مالية بين الطرفين، رغم إمكانية رفع العرض خلال الفترة المقبلة.

ولا تزال المفاوضات في مراحلها الأولية، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات القادمة، وإمكانية رؤية نوسا بقميص المدفعجية في يناير المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الدوري الإنجليزي #أرسنال #تعاقدات لاعبين

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