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الموعد المرتقب لعودة كورتوا  لحراسة مرمى ريال مدريد

31 أكتوبر 2026 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
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الموعد المرتقب لعودة كورتوا  لحراسة مرمى ريال مدريد 
متابعة/ فلسطين أون لاين:

بات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا قريباً من العودة إلى التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد، خلال المواجهة المرتقبة أمام راسينغ سانتاندير، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن كورتوا مرشح بقوة للعودة إلى مركزه الأساسي، بعدما تعافى من الوعكة الصحية التي أبعدته عن مواجهة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة.

وكان الأوكراني أندريه لونين قد تولى حراسة مرمى الفريق الملكي أمام برشلونة، وقدم أداءً جيداً في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يستعيد كورتوا مكانه الأساسي، بعد عودته إلى التدريبات الجماعية وجاهزيته للمشاركة مجدداً.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
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