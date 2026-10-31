بدون إنترنت.. "غوغل" تُطور "جميناي" للعمل دون اتصال

تعمل شركة "غوغل" على تطوير ميزة تتيح تشغيل مساعدها الصوتي للذكاء الاصطناعي "Gemini Live" دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، في خطوة قد تتيح للمستخدمين إجراء محادثات صوتية مباشرة مع المساعد حتى في غياب الشبكة.

وكشف تحليل لتطبيق غوغل على نظام أندرويد، أجراه موقع "أندرويد أوثوريتي" للإصدار 17.71.17، عن مؤشرات برمجية تتضمن نصوصاً تشير إلى وجود وضع مخصص للعمل دون اتصال بالإنترنت.

ولم تتضح بعد تفاصيل آلية عمل الميزة أو موعد إطلاقها، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية الاعتماد على المعالجة المحلية داخل الهاتف، بما يسمح بتنفيذ المهام الأقل تعقيداً دون الحاجة إلى خوادم غوغل السحابية.

ومن المتوقع أن تكون قدرات الوضع الجديد محدودة مقارنة بالإصدار المتصل بالإنترنت، من حيث سرعة الاستجابة ودقة الإجابات، نظراً إلى أن تشغيل الإمكانات الكاملة لـ"Gemini Live" يتطلب موارد حاسوبية وذاكرة كبيرة قد لا تتوفر في الهواتف الذكية.

وفي هذا السياق، قد تستفيد الميزة من نموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini Nano"، الذي يعمل مباشرة على هواتف أندرويد الحديثة، لتنفيذ بعض المهام الصوتية محلياً.

ولا تزال إمكانية استخدام ميزات مشاركة الكاميرا والشاشة خلال العمل دون اتصال غير واضحة، فيما تواصل غوغل توسيع قدرات "Gemini Live"، بعدما أضافت ميزات الرؤية الموجهة والترجمة الفورية خلال الأشهر الماضية.

المصدر / وكالات