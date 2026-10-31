المرشد الإيراني يلوّح بمواجهة مفتوحة: أصول الأعداء في مرمى النيران

أكد المرشد الإيراني، السيد مجتبى خامنئي، ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية والاستخبارية للقوات المسلحة، مشدداً على أن جميع الأصول المادية والمعنوية للعدو الأميركي الإسرائيلي يجب أن تكون ضمن نطاق نيران القوات الإيرانية.

وقال خامنئي، خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة، إن مواجهة مختلف مستويات التهديد تتطلب رداً فورياً وفعالاً، من دون قيود جغرافية، معتبراً أن الاستعداد القتالي الدقيق يمثل أحد متطلبات تحقيق أقصى درجات الردع في مواجهة الأعداء.

وأضاف أنه في حال شنّ الأعداء هجمات عسكرية جديدة، فإن القوات المسلحة والشعب الإيراني هما من سيحددان توقيت انتهاء الحرب وشروطها، مؤكداً ضرورة تحديث بنك الأهداف وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية وتعزيز البنية الاستخبارية العسكرية.

وشدد المرشد الإيراني على أهمية الدعم الوطني للقوات المسلحة باعتباره أحد ركائز الردع في مواجهة الأعداء، مشيراً إلى أن وحدة ساحات جبهة المقاومة تمثل عاملاً حاسماً في تشكيل نظام سياسي وأمني جديد في منطقة غرب آسيا.

وأعرب خامنئي عن أمله في أن يشكل النظام السياسي والأمني الجديد في المنطقة أرضية لتعزيز اتحاد شعوب الدول الإسلامية وحكوماتها.

المصدر / فلسطين أون لاين