الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل لمجموعة مسلحة من سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، السبت، إحباط محاولة تسلل مجموعة مسلحة تضم نحو 14 شخصاً، قادمة من الأراضي السورية، وذلك خلال اشتباك مع قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية.

وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن إحدى وحدات حرس الحدود أحبطت، مساء أمس الجمعة، محاولة تسلل المجموعة المسلحة، التي حاولت اجتياز الحدود تحت غطاء كثيف من النيران، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مباشر مع القوات الأردنية.

وأضافت أن قوات حرس الحدود تعاملت مع المجموعة بحزم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، ما أسفر عن إيقاع خسائر بشرية عديدة في صفوف المسلحين، فيما فرّ بقية أفراد المجموعة باتجاه العمق السوري.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن قوات حرس الحدود تصدت لمحاولة التسلل، دون أن يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخسائر البشرية أو هوية أفراد المجموعة.

المصدر / وكالات