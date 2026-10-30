فيلم «الضيف».. رسالة أربعين عامًا وقرار الطوفان

لم يكن ما بثّته الجزيرة في فيلم «الضيف» من من برنامج #ما_خفي_اعظم مجرد كشف عن سيرة محمد الضيف، بل تقديم سردية سياسية وتاريخية واضحة، مفادها أن طوفان الأقصى لم يكن قرارًا ارتجاليًا أو حدثًا معزولًا، وإنما جاء، نتيجة أربعة عقود من العمل المقـ،ـاوم ، وفي سياق قضايا وطنية ظلت حاضرة في صدارة الأولويات.

حمل الفيلم خمس رسائل أساسية:

1. أربعون عامًا من العمل المقـ،ـاوم: ارتبط تاريخ محمد الضيف بتطور العمل المقاوم الفلسطيني الحديث، وتراكم خبراته وقدراته على مدار أربعة عقود.

2. وحدة غزة والضفة: أبرز الفيلم وحدة القضية والعمل المقـ،ـاوم، والترابط بين الساحتين رغم محاولات الفصل الجغرافي والسياسي بينهما.

3. مركزية القضايا الوطنية: ظلت القدس والأقصى والأسرى والاستيطان في صدارة الأولويات، من مواجهة الاستيطان في غزة إلى مقاومة توسعه في الضفة الغربية.

4. تراكم الجهد والإعداد: عرض الفيلم مسارًا طويلًا من التخطيط والعمل وتطوير القدرات، ليؤكد في روايته أن ما جرى لم يكن وليد لحظة عابرة.

5. جماعية قرار الطوفان: قدّم الفيلم القرار باعتباره نتاج مشاورات وتقديرات وتحضيرات جماعية، وليس قرارًا فرديًا أو انفعاليًا.

الرسالة الأهم: لم يقدّم الفيلم محمد الضيف بوصفه شخصية منفصلة عن تاريخ القضية الفلسطينية، بل باعتباره جزءًا من مسار ممتد، تتداخل فيه التجربة الشخصية مع التحولات السياسية والميدانية.

والأهم أن الفيلم حاول نقل النقاش من سؤال ماذا جرى في السابع من أكتوبر إلى سؤال أعمق: ما السياقات التاريخية والسياسية التي قادت إلى اتخاذ القرار؟

إنها رواية أربعين عامًا، ، وأن فهم الطوفان يبدأ من قراءة ما سبقه، لا من عزله عن تاريخ الصراع والقضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين