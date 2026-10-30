تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة.. إصابات ومهاجمة منازل وملاحقة قاطفي الزيتون

صعّد مستوطنون، فجر وصباح اليوم الجمعة، اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، شملت الاعتداء بالضرب وإصابة مواطنين، ومهاجمة منازل وتحطيم محتوياتها وسرقة ممتلكات وأغنام، إلى جانب ملاحقة قاطفي الزيتون ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، والشروع في إقامة بؤرة استعمارية جديدة غرب رام الله.

وفي أحدث الاعتداءات، أُصيب مواطن يبلغ من العمر (36 عامًا) برضوض وجروح، إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين اقتحموا البلدة واعتدوا بالضرب على المواطن، فيما أوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابته، التي نتجت عن الاعتداء وسقوطه من مكان مرتفع.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون عائلات ومنازل في منطقة المسعودية شمال غرب المدينة وبلدة ياصيد شمالًا، وحاولوا الاعتداء على أفراد عائلة في المسعودية بالضرب، فيما هاجموا منزلًا في ياصيد وحاولوا تحطيم بابه، وسرقوا عربة تابعة لإحدى المركبات كانت بجواره.

كما هاجم مستوطنون منزلًا آخر في منطقة المسعودية، وحطموا بابه ومحتوياته، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه، وألحقوا أضرارًا بممتلكات أصحابه.

وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في منطقة الشمال، ومنعوهم من استكمال قطف المحصول في أراضيهم، وأجبروهم على مغادرتها.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتدى مستوطنون على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب في بلدة كفر مالك وقرية المغير شمال شرق المحافظة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين في كفر مالك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين حذيفة جهاد نزيه من كفر مالك، وحيدر أبو نعيم من المغير، إضافة إلى متضامن أجنبي، خلال مساندتهم الأهالي في قطف الزيتون.

وفي قرية المغير، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون قرب منازل أبناء جبر في سهل القرية، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين.

وفي سياق متصل، شرع مستوطنون صباح اليوم بإقامة بؤرة استعمارية جديدة بين بلدتي نعلين وقبيا غرب رام الله، بعدما نصبوا بيتًا متنقلًا وخيمة في أراضي المواطنين بمنطقة المرج الواقعة بين البلدتين.

أما في بلدة جبع جنوب جنين، فأقدم مستوطنون على سرقة معدات وممتلكات للمواطنين، عقب اقتحامهم المنطقة الشرقية من البلدة فجرًا بمركبة.

وقال رئيس بلدية جبع محمد البداد إن المستوطنين سرقوا معدات من ورشة لتصليح المركبات، وحطموا زجاج ثلاث مركبات وأفرغوا إطاراتها من الهواء، كما سرقوا مسجل مركبة ومعدات أخرى من أمام منازل المواطنين، إضافة إلى رأسين من الأغنام.

وأضاف أن البلدة تشهد خلال الفترة الماضية هجمة استيطانية غير مسبوقة تستهدف أراضيها وممتلكات المواطنين.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي، والتي تشمل الاعتداء على المزارعين والمتضامنين، وإطلاق الرصاص الحي، ومنع الوصول إلى الأراضي، وتخريب الأشجار والمعدات الزراعية وسرق المحصول.

المصدر / فلسطين أون لاين