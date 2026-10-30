الوعي الأمني مسؤولية مجتمعية مشتركة، مفهوم يؤكد أن الأمن، سواء كان تقليديًا أو سيبرانيًا أو فكريًا، لا يقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل هو منظومة متكاملة يشترك فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته. لذا، الوعي الأمني يعني إدراك الفرد والمجتمع للتهديدات المحتملة (من جرائم، وشائعات، واختراقات إلكترونية، وتطرف، واحتيال، وابتزاز، إلخ...)، وفهم كيفية الوقاية منها، والتصرف المسؤول عند مواجهتها، فيما يشمل القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، والالتزام بالأنظمة، والتعاون مع الجهات المختصة.

يُعتبر المواطن الواعي «رجل الأمن الأول»، كما ورد في الفلسفة الأمنية؛ لأن سلوكه اليومي يشكل خط الدفاع الأول قبل تدخل الأجهزة الرسمية.

الأمن لا يُبنى بالقوة وحدها؛ فالتجارب أثبتت أن المجتمعات الأكثر استقرارًا هي تلك التي يتمتع أفرادها بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية، وليس فقط التي تملك أجهزة أمنية قوية. كما أن التحديات الحديثة والمتعددة، كالشائعات، والجرائم الإلكترونية، والتطرف، والمخدرات، والهجمات السيبرانية، تستهدف المجتمع بأكمله، ولا يمكن مواجهتها بجهة واحدة، إضافة إلى تكامل الأدوار مع الأجهزة الأمنية التي تقوم بدورها المتمثل في التنفيذ والمراقبة، بينما المجتمع يوفر الوقاية والمعلومة والحصانة الفكرية. و«الوقاية خير من العلاج» قاعدة شرعية وضرورة أمنية؛ فالمواطن اليقظ يبلغ عن السلوكيات المشبوهة مبكرًا، مما يمنع وقوع الجريمة أو يقلل من آثارها.

في العصر الرقمي، أصبح الوعي الأمني السيبراني أيضًا مسؤولية جماعية؛ لأن كل فرد يستخدم الإنترنت أو الأجهزة المتصلة يمكن أن يكون متمثلًا بنقطة ضعف أو قوة في حماية المنظومة الرقمية.

الأدوار الرئيسة مع الأطراف المختلفة:

الفرد/ الالتزام بالأنظمة، والتحقق من المعلومات، والإبلاغ عن المخاطر، وحماية بياناته الشخصية.

الأسرة/ التربية الأمنية منذ الصغر، ومتابعة استخدام الأطفال للإنترنت، وتعزيز قيم المسؤولية.

المدارس والجامعات/ دمج مفاهيم الوعي الأمني في المناهج، وتنظيم ورش عمل، وتحصين الشباب فكريًا.

وسائل الإعلام ووسائل التواصل/ نشر المعلومات الصحيحة، ومكافحة الشائعات، والتوعية بأساليب مبتكرة مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات التوعوية، والشراكة مع الجهات الرسمية، ودعم الفئات الضعيفة.

الحكومة والأجهزة الأمنية/ وضع السياسات، وتوفير قنوات البلاغ، وتنظيم الحملات الوطنية، وبناء الثقة.

ويمكن تعزيز هذه المسؤولية من خلال البدء من الأسرة والمدرسة بنشر مفاهيم بسيطة وعملية، واستخدام وسائل التواصل لإنتاج محتوى توعوي جذاب ومبتكر، وتشجيع الإبلاغ المسؤول عبر القنوات الرسمية، وتجنب نشر الشائعات والتحقق من المصادر الرسمية دائمًا، وتدريب الكادر الشبابي على أساسيات الأمن السيبراني، والمشاركة في المبادرات الوطنية والمجتمعية.

أما فوائد تعزيز الوعي الأمني بصفته مسؤولية مشتركة، فتتلخص في خمس نقاط:

1. تقليل الجرائم والحوادث قبل وقوعها.

2. تعزيز التماسك الاجتماعي والثقة بين المواطن والدولة.

3. بناء مجتمع أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.

4. حماية المكتسبات الوطنية والتنمية الاقتصادية.

5. تحويل الأمن من «مهمة رسمية» إلى «ثقافة يومية».

الخلاصة: الأمن نعمة عظيمة، والمحافظة عليها واجب ديني ووطني وأخلاقي. عندما يتحول الوعي إلى سلوك يومي، ويشعر كل فرد بأن له دورًا، يصبح المجتمع بأكمله شريكًا فاعلًا في حماية الوطن واستقراره، وبهذا الوعي يتحقق حديث النبي: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته».

المصدر / فلسطين أون لاين