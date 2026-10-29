اعتقال إيطالي خطط لاستهداف مسجد وكنيس في ميلانو

اعتقلت الشرطة الإيطالية شابًا يبلغ 22 عامًا في منطقة ميلانو الكبرى، للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مسجدًا وكنيسًا، بعد رصد تحركاته وجمع أدلة تشير إلى ارتباطه بتيارات معادية للإسلام ومؤيدة لتفوّق العرق الأبيض.

وأفادت تقارير إعلامية، الخميس، نقلًا عن وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بأن المحققين يعتقدون أن المشتبه به أعدّ مخططه "حتى أدق التفاصيل"، فيما كشفت التحقيقات الأولية أنه عاين مسجدًا في ضواحي ميلانو وكنيسًا داخل المدينة، تمهيدًا لاستهدافهما.

وبحسب التقارير، عثرت القوات التي نفذت الاعتقال على أدلة تشير إلى ارتباط الشاب بأشخاص يعادون الإسلام وينكرون المحرقة النازية، فضلًا عن انتمائه إلى دوائر مؤيدة لتفوّق العرق الأبيض.

وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه به اكتسب معرفة بطرق تصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة، إلى جانب استخدام المواد الكيميائية أو الجرثومية، فيما رجّحت النتائج الأولية أنه كان يخطط لتنفيذ الهجمات بمفرده.

وخلال عملية الاعتقال، ضبطت القوات وثيقة من 12 صفحة يُعتقد أنها كانت معدّة للنشر عقب تنفيذ أحد الهجمات، وتضمنت عبارات عبّر فيها المشتبه به عن عزمه على تنفيذ مخططه، قائلًا: "حان الوقت لأن يقدم أحدهم على فعل شيء... أشعر بأنني جندي، وأعلم أن حربي قد بدأت بالفعل، حتى وإن ما زلت أعمل على تنظيمها. لكنني سأنجح، صدقوني".

المصدر / وكالات