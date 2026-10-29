فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التعليم: الاحتلال يدمّر روضة أطفال ويلحق أضرارًا بمدرسة مجاورة في جباليا

كفر قاسم تحيي الذكرى الـ70 للمجزرة.. 49 شهيدًا وجرح لا يمحوه الزمن

اعتقال إيطالي خطط لاستهداف مسجد وكنيس في ميلانو

3 شهدا في غزة مع تواصل غارات الاحتلال وقصفه المدفعي وإطلاق النار

بالأسماء.. الإفراج عن 17 أسيرًا من سجون الاحتلال

هيئة تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ غزة والخليل من كارثة الشتاء

عدوان الخليل يتصاعد.. إغلاقات وهدم وإقامة مستوطنة جديدة

عمال الموانئ في 17 دولة ينتفضون دعمًا لفلسطين

تحالف يطالب بتحقيق مستقل في استهداف موظفي الاقتصاد بغزة

إصابة طفلين برصاص الاحتلال وحصار مشدد على القدس

اعتقال إيطالي خطط لاستهداف مسجد وكنيس في ميلانو

29 أكتوبر 2026 . الساعة 19:51 بتوقيت القدس
...
اعتقلت الشرطة الإيطالية شابًا يبلغ 22 عامًا في منطقة ميلانو الكبرى للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مسجدًا وكنيسًا

اعتقلت الشرطة الإيطالية شابًا يبلغ 22 عامًا في منطقة ميلانو الكبرى، للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مسجدًا وكنيسًا، بعد رصد تحركاته وجمع أدلة تشير إلى ارتباطه بتيارات معادية للإسلام ومؤيدة لتفوّق العرق الأبيض.

وأفادت تقارير إعلامية، الخميس، نقلًا عن وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بأن المحققين يعتقدون أن المشتبه به أعدّ مخططه "حتى أدق التفاصيل"، فيما كشفت التحقيقات الأولية أنه عاين مسجدًا في ضواحي ميلانو وكنيسًا داخل المدينة، تمهيدًا لاستهدافهما.

وبحسب التقارير، عثرت القوات التي نفذت الاعتقال على أدلة تشير إلى ارتباط الشاب بأشخاص يعادون الإسلام وينكرون المحرقة النازية، فضلًا عن انتمائه إلى دوائر مؤيدة لتفوّق العرق الأبيض.

وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه به اكتسب معرفة بطرق تصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة، إلى جانب استخدام المواد الكيميائية أو الجرثومية، فيما رجّحت النتائج الأولية أنه كان يخطط لتنفيذ الهجمات بمفرده.

وخلال عملية الاعتقال، ضبطت القوات وثيقة من 12 صفحة يُعتقد أنها كانت معدّة للنشر عقب تنفيذ أحد الهجمات، وتضمنت عبارات عبّر فيها المشتبه به عن عزمه على تنفيذ مخططه، قائلًا: "حان الوقت لأن يقدم أحدهم على فعل شيء... أشعر بأنني جندي، وأعلم أن حربي قد بدأت بالفعل، حتى وإن ما زلت أعمل على تنظيمها. لكنني سأنجح، صدقوني".

المصدر / وكالات
#إيطاليا #مسجد #هجمات إرهابية #مهاجمة كنيسة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة