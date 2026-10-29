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الاحتلال يصدر قرارات اعتقال إداري بحق 32 أسيرًا

29 أكتوبر 2026 . الساعة 16:31 بتوقيت القدس
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أسرى في سجون الاحتلال (أرشيف)

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارات اعتقال إداري بحق 32 أسيرًا فلسطينيًا، بين أوامر اعتقال جديدة وتجديد لأوامر سابقة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، الخميس، أن القرارات صدرت بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وتراوحت مدد الاعتقال الواردة في القائمة بين شهر وستة أشهر.

وشملت القائمة أسرى من عدة محافظات في الضفة الغربية، بينها نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية والخليل وبيت لحم وطوباس، إلى جانب مناطق أخرى.

وفيما يلي أسماء الأسرى الواردة في قائمة الهيئة:

  1. عبد الرحيم كايد عبد الرحيم حمد – عينابوس.
  2. مصطفى خالد مصطفى أبو ريدة – قصرة.
  3. إبراهيم محمد صالح صلاح – كفر دان.
  4. أنس ممدوح خليل حمد – قلقيلية.
  5. عمر خالد عبد العزيز حامد – بيت دجن.
  6. يحيى ناصر محمود معروف – نابلس.
  7. هيثم جاد جودت أبو عون – جبع.
  8. جعفر رشدي فضل أيوب – نابلس.
  9. أسيد محمد مصطفى عمور – رمانة.
  10. علاء صالح محمد سروجي – طولكرم.
  11. منتصر عمر علي أبو عليا – المغير.
  12. فادي بنان محمد صوان – ذنابة.
  13. محمود سميح محمود شواهنة – كفر ثلث.
  14. بلال عبد العزيز صالح نايفة – طولكرم.
  15. إياد يوسف صافي حسّاسنة – العبيدية.
  16. رياض خالد محمد دار غنيم – الخضر.
  17. إبراهيم هاني إبراهيم صومان – بيت لحم.
  18. يعرب فايز أحمد كحيل – جنين.
  19. هشام مأمون محمود محاسنة – طوباس.
  20. عمر نادر عبد الحكيم أبو أرميلة – الخليل.
  21. مالك نضال يوسف أبرويش – دورا.
  22. إسلام موفق أحمد غنايم – كفر زيباد.
  23. يوسف موسى يوسف قزاز – دورا.
  24. عماد عبد الله أسعد نعسان – المغير.
  25. رضوان عادل محمود أبو سنينة – الخليل.
  26. أحمد سليم أحمد سلاطنة – جبع.
  27. مؤمن أمجد موسى داود – جنين.
  28. أسيد عيسى جبر خليل – سنجل.
  29. يزن عدنان جمال شاويش – جنين.
  30. كمال عبد الجبار كمال عامر – كفر قليل.
  31. محمد مروان مصباح دلالشة – الجلزون.
  32. عايش عبد الناصر عايش احليل – بيت لحم.

وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح لسلطات الاحتلال احتجاز فلسطينيين دون توجيه تهم معلنة أو محاكمة، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال لفترات متتالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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