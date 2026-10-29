السردية الفلسطينية تحت المجهر.. دراسة تكشف دور الصحفيين في صناعة الرواية

بحثت دراسة أكاديمية للباحث والمحلل السياسي إياد إبراهيم القرا، رئيس قسم الإعلام في كلية فلسطين التقنية بغزة، آليات بناء السردية الفلسطينية خلال معركة "طوفان الأقصى"، ودور الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية في نقل الوقائع وتوثيقها ووضعها في سياقها التاريخي والإنساني والقانوني.

وتناولت الدراسة، المنشورة في العدد 28 من مجلة "دراسات الإنسان والمجتمع" الصادر في يوليو/تموز 2026، بعنوان "بناء السردية الفلسطينية خلال معركة طوفان الأقصى"، كيفية تشكّل الرواية الإعلامية الفلسطينية، والعوامل المهنية والسياسية والرقمية المؤثرة في إنتاجها ووصولها إلى الجمهور.

وأوضح القرا، وفق ما ورد في الدراسة، أن السردية الفلسطينية لا تقتصر على نقل الأخبار وتوثيق الأحداث، بل ترتبط أيضًا بصراع على الهوية والذاكرة والشرعية، في ظل التفاوت في الإمكانات الإعلامية، وما تواجهه الرواية الفلسطينية من تحديات تتعلق بتشويه الوقائع أو فصلها عن سياقها التاريخي.

وأشار إلى أن التحول الرقمي أسهم في تغيير دور الصحفي، فلم يعد مجرد ناقل للخبر، بل أصبح مشاركًا في بناء المعنى وتشكيل الذاكرة الجمعية، خصوصًا خلال الحروب والأزمات.

وبيّنت الدراسة اختلاف ظروف العمل الصحفي بين غزة والضفة الغربية؛ إذ يعمل الصحفيون في القطاع تحت القصف والحصار والنزوح وفقدان الزملاء وانقطاع الاتصالات، فيما يواجه الصحفيون في الضفة الاقتحامات والاعتقالات والحواجز والقيود المفروضة على العمل الإعلامي.

السردية بين التوثيق والتأطير

وترى الدراسة أن بناء السردية الإعلامية يمر بسلسلة من القرارات التحريرية، تبدأ باختيار الوقائع وترتيب أولوياتها، مرورًا بتحديد المصطلحات والأطر التفسيرية والمصادر، وصولًا إلى اختيار الصور والوسائط الرقمية وطريقة عرض الحدث.

واستند الباحث في تحليل هذه العملية إلى نظريتي "حراسة البوابة" و"الأطر الإعلامية"، موضحًا أن صناعة الرواية لم تعد محصورة في غرف الأخبار، بل باتت تتأثر أيضًا بخوارزميات المنصات الرقمية وسياسات الإشراف على المحتوى والقيود التي تحدد مدى وصول المواد الفلسطينية إلى الجمهور.

وقدّم القرا نموذجًا تحليليًا لبناء السردية الفلسطينية يقوم على ثلاثة مستويات مترابطة: سردية النظام، التي تضع الأحداث ضمن سياق الاحتلال والحقوق والهوية، وسردية القضية، التي تحدد أولويات ملفات مثل الحرب على غزة والقدس والأسرى والاستيطان والتهجير، والسردية المهنية اليومية، التي تتجسد في العناوين والمصطلحات واختيار المصادر والصور وطريقة عرض المسؤولية عن الأحداث.

البعد الإنساني في صدارة المرتكزات

وفي نتائج المحاكاة التحليلية التي أوردتها الدراسة لاختبار اتساق النموذج النظري مع أداة البحث، بلغ متوسط الإدراك المهني للسردية 4.41 من 5، بوزن نسبي قدره 88.2%.

وتصدّر البعد الإنساني ومعاناة المدنيين ترتيب المرتكزات بنسبة 94.6%، تلاه سياق الاحتلال الممتد بنسبة 94%، ثم الحق في الأرض وتقرير المصير بنسبة 93.4%.

وبحسب قراءة الباحث، تعكس هذه النتائج أهمية الجمع بين عرض المعاناة الإنسانية وتفسير سياقها التاريخي والسياسي وربطها بالحقوق الوطنية والقانونية، بدلًا من تقديم الأحداث بمعزل عن أسبابها وتداعياتها.

كما تتوقع الدراسة تقارب السردية لدى الصحفيين في غزة والضفة الغربية، استنادًا إلى وحدة القضية الوطنية والمرجعيات المهنية، مع اختلاف الخبرات التي تفرضها ظروف العمل؛ إذ تبرز في غزة الشهادة المباشرة والتوثيق الفوري، فيما تتأثر أجندة التغطية في الضفة بطبيعة الاقتحامات والاعتقالات والقيود المفروضة على الصحفيين.

توصيات لتعزيز الرواية الفلسطينية

ودعت الدراسة إلى الانتقال من الجهود الفردية في بناء السردية إلى عمل مؤسسي منظم، من خلال تطوير سياسات تحريرية تحفظ تماسك الرواية الفلسطينية، وإنشاء أرشيف رقمي وطني موثّق للمواد الصحفية والصور ومقاطع الفيديو والشهادات الميدانية.

كما أوصت بإعداد دليل تحريري للمصطلحات الأساسية، وإنشاء بنك معلومات رقمي ووحدات تحقق مشتركة مع المؤسسات الحقوقية ومراكز الأبحاث، إلى جانب تدريب الصحفيين على تحقيق التوازن بين سرعة النشر والدقة، وتوسيع المحتوى متعدد اللغات والوسائط، وإنشاء مرصد إعلامي لتحليل أنماط التأطير والتحيز في تغطية النزاعات.

وخلصت الدراسة إلى أهمية تطوير البحث في تأثير خوارزميات المنصات الرقمية على وصول المحتوى الفلسطيني، فضلًا عن دراسة الصمود المهني واحتياجات الدعم النفسي للصحفيين العاملين في مناطق النزاع، بما يعزز قدرتهم على التوثيق والاستمرار في أداء دورهم الإعلامي.

وتكتسب دراسة بناء السردية الفلسطينية أهمية في ظل تصاعد التحديات التي تواجه الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما رافقها من قتل صحفيين وتدمير مؤسسات إعلامية وقيود على التغطية الميدانية، إلى جانب صعوبة إيصال الشهادات والصور والمعلومات إلى الجمهور الدولي.

وفي هذا السياق، لا يقتصر دور الإعلام على نقل الأحداث، بل يشمل توثيق الوقائع وحفظ الذاكرة الجماعية وتقديمها ضمن سياقها التاريخي والحقوقي، بما يحد من اجتزاء الأحداث أو فصلها عن جذورها. وتبرز أهمية الأرشفة الرقمية والتحقق من المعلومات وتطوير أدوات العمل الصحفي في حماية المواد الموثقة وإتاحتها للأجيال المقبلة، وتعزيز قدرة الرواية الفلسطينية على الوصول إلى جمهور متعدد اللغات والثقافات.

المصدر / فلسطين أون لاين