كيف تمنع التطبيقات من تتبع موقعك؟ خطوات لحماية خصوصيتك

يتيح إيقاف صلاحية الوصول إلى الموقع الجغرافي للتطبيقات تعزيز الخصوصية والحد من جمع بيانات المستخدمين، دون الحاجة إلى حذف التطبيقات من الهاتف، وذلك من خلال خطوات بسيطة يمكن تنفيذها على أجهزة أندرويد وآيفون.

ويضغط كثير من المستخدمين على خيار "السماح" عند طلب التطبيقات الوصول إلى الموقع، دون التحقق من مدى حاجتها إلى هذه المعلومات. ففي حين تحتاج تطبيقات مثل "خرائط غوغل" إلى تحديد الموقع لتوفير الاتجاهات، قد لا تحتاج تطبيقات تحرير الصور والألعاب إلى هذه الصلاحية.

ومع مرور الوقت، قد تحصل تطبيقات عديدة على إذن الوصول إلى الموقع الجغرافي، ما يجعل مراجعة الصلاحيات وإلغاء غير الضروري منها خطوة مهمة للحد من مشاركة البيانات الشخصية.

وبحسب تقرير نشره موقع "Gadgets360"، يمكن للمستخدمين إدارة هذه الصلاحيات بسهولة من إعدادات الهواتف، سواء على نظام أندرويد أو أجهزة آيفون.

كيفية إيقاف الوصول إلى الموقع على أندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد إلغاء صلاحية الوصول إلى الموقع باتباع الخطوات التالية:

افتح "الإعدادات" (Settings)، ثم انتقل إلى قسم "الموقع" (Location).

اضغط على "أذونات الموقع للتطبيقات" (App location permissions)، للاطلاع على قائمة التطبيقات والصلاحيات الممنوحة لها.

اختر التطبيق الذي تريد منعه من الوصول إلى موقعك.

حدد خيار "عدم السماح" (Don't allow) لمنعه من الوصول إلى الموقع، أو اختر "السماح أثناء استخدام التطبيق فقط" (Allow only while using the app) إذا كنت تريد تقييد الوصول بوقت استخدامه.

إذا ظهر خيار "استخدام الموقع الدقيق" (Use precise location)، يمكنك إيقافه للسماح للتطبيق بالحصول على موقع تقريبي بدلاً من موقعك المحدد بدقة.

وقد تختلف أسماء الخيارات أو أماكنها قليلاً بحسب إصدار نظام أندرويد والشركة المصنّعة للهاتف.

كيفية إيقاف الوصول إلى الموقع على آيفون

أما مستخدمو هواتف آيفون، فيمكنهم التحكم في صلاحيات الموقع من خلال الخطوات التالية:

افتح "الإعدادات" (Settings).

انتقل إلى "الخصوصية والأمان" (Privacy & Security).

اضغط على "خدمات الموقع" (Location Services) لعرض التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك.

اختر التطبيق الذي تريد تعديل صلاحياته.

ضمن قسم "السماح بالوصول إلى الموقع" (Allow Location Access)، حدد "أبداً" (Never) لمنع الوصول، أو "أثناء استخدام التطبيق" (While Using the App) لتقييده بفترة الاستخدام.

يمكنك أيضاً إيقاف خيار "الموقع الدقيق" (Precise Location) إذا كان التطبيق لا يحتاج إلى معرفة مكانك بصورة دقيقة.

هل يؤدي إيقاف صلاحية الموقع إلى منع التتبع نهائياً؟

لا يعني إلغاء صلاحية الوصول إلى الموقع منع التطبيقات من تحديد مكان المستخدم بجميع الوسائل الممكنة، إذ قد تتمكن بعض التطبيقات من تقدير موقعه التقريبي باستخدام عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، حتى بعد إيقاف الوصول إلى خدمات الموقع.

وتعتمد قدرة التطبيق على جمع المعلومات على طبيعة عمله والبيانات المتاحة له والصلاحيات الممنوحة، لذلك لا يكفي إيقاف الموقع وحده لضمان عدم تحديد المكان بأي وسيلة.

ولتعزيز الخصوصية، يُنصح بمراجعة أذونات التطبيقات بصورة دورية، وإلغاء الصلاحيات التي لا تحتاج إليها، مع السماح بالوصول إلى الموقع للتطبيقات التي تتطلبه فعلياً لأداء وظائفها. كما يمكن تعطيل الموقع الدقيق للتطبيقات التي يكفيها معرفة المنطقة العامة، بما يقلل من كمية البيانات الجغرافية التي تتم مشاركتها.

المصدر / وكالات