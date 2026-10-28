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بعد فرز 70.7% من الأصوات.. مقاعد العرب ترتفع إلى 19 في انتخابات "الكنيست"

28 أكتوبر 2026 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
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مقاعد العرب ترتفع إلى 19 في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلية

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات "الكنيست" الإسرائيلية، بعد فرز 70.7% من أصوات الناخبين، ارتفاع عدد مقاعد القائمتين العربيتين إلى 19 مقعدًا، مقابل 54 مقعدًا لمعسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و47 مقعدًا لمعسكر المعارضة الصهيونية، وفق آخر المعطيات المنشورة.

وبحسب النتائج المرحلية، حصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدًا، فيما نالت القائمة العربية الموحدة 6 مقاعد، وسط استمرار فرز الأصوات وتحديث النتائج.

وتصدر حزب "الليكود" توزيع المقاعد بحصوله على 27 مقعدًا، تلاه حزب "يشار" بـ21 مقعدًا، فيما حصد حزب "بياحد" 11 مقعدًا، وحصل حزبا "الديمقراطيون" و"يسرائيل بيتينو" على 8 مقاعد لكل منهما.

كما نالت أحزاب "يهدوت هتوراة" و"شاس" و"عوتسما يهوديت" 7 مقاعد لكل منها، مقابل 6 مقاعد لحزب "الصهيونية الدينية" والقائمة العربية الموحدة لكل منهما.

ولا يزال الحزبان "عمخا يسرائيل" و"الاحتياط والاقتصاد" دون نسبة الحسم، وفق النتائج المرحلية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الانتخابات #الكنيست #مقاعد العرب

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