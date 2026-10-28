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4 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة

28 أكتوبر 2026 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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تشيع جثمان أحد الشهداء. (تصوير/ رمضان الأغا)

استشهد 4 مواطنين بينهما 3 موظفيين حكوميين، وأصيب آخرون، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على قطاع غزة، فيما تواصلت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 3 موظفيين حكوميين وإصابة آخرين أثناء عملهم في نقطة مراقبة بمنطقة "فش فرش" غرب محافظة رفح لتفقد البضائع والشاحنات التجارية التي تدخل إلى القطاع. 

كما أفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب محمد عليان البيوك وإصابة 5 آخرين في قصف إسرائيلي على خان يونس.

وكان أب وطفلته أصيبا بجراح، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على "أرض الليمون" جنوبي مدينة خان يونس.

وذكرت مصادر محلية أن الطفلة لورين عائد عروق (5 أعوام)، أصيبت جراء إطلاق نار من طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "كواد كابتر"، شمال شرقي مدينة غزة.

ووفق إفادة مستشفى العودة استقبل 3 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعًا للمواطنين في محيط محطة الإيمان بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط القطاع .

في غزة، أفادت المصادر بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة قبالة سواحل مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بشكل يومي، عبر القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يزيد معاناة المواطنين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/ يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" بشأن تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية، في أكثر من مناسبة، موافقتها على الخارطة، بينما تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
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