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إصابات بنيران الاحتلال وتواصل القصف وإطلاق النار في غزة

إصابات بنيران الاحتلال وتواصل القصف وإطلاق النار في غزة

28 أكتوبر 2026 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة (أرشيف)

أصيبت 3 مواطنين، بينهم طفلتان، اليوم الأربعاء، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في وقت تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي آخر التطورات الميدانية، أصيب مواطن وطفلته بجراح، في قصف إسرائيلي في أرض الليمون جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الطفلة لورين عائد عروق (5 أعوام)، أصيبت جراء إطلاق نار من طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "كواد كابتر"، شمال شرقي مدينة غزة.

 وأشارت المصادر إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية، أطلقت نيرانها بكثافة قبالة السواحل مدينة غزة.

وفي خانيونس جنوبي القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة، في حين أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة شمال شرقي خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بشكل يومي، عبر القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يزيد معاناة المواطنين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/ يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" بشأن تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية، في أكثر من مناسبة، موافقتها على الخارطة، بينما تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق

المصدر / فلسطين أون لاين
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