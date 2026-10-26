صحيفة "فلسطين" تحصد نسبة متقدمة في استطلاع للرأي

كشف استطلاع للرأي أجراه أن 19% من المشاركين على مستوى فلسطين يعتمدون على صحيفة فلسطين اليومية لمتابعة أخبار الحملات الانتخابية الفلسطينية.

وبحسب الاستطلاع الذي نشر نتائج (المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية) فإن نسبة الاعتماد على صحيفة فلسطين في قطاع غزة ارتفعت لـ 27%.

وحلّت الصحيفة المحلية في المرتبة الثالثة على مستوى الضفة وغزة ضمن فئة الصحافة المطبوعة والمواقع الإخبارية، متقدمة على عدد من المواقع الإخبارية الأخرى.

وركز الاستطلاع على الانتخابات وعدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأُجريت المقابلات وجهاً لوجه في الضفة الغربية وقطاع غزة باستخدام أجهزة لوحية أو هواتف محمولة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: