13 اعتداءً للاحتلال والمستعمرين ضد موسم الزيتون في 4 محافظات

رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الاثنين، 13 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون في أربع محافظات بالضفة الغربية، خلال الفترة الممتدة من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً، استهدفت المزارعين وأراضيهم وموسم قطف الزيتون.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الاعتداءات شملت اقتلاع الأشجار وتدمير المنشآت الزراعية، وإطلاق الرصاص الحي واعتقال المزارعين، وسرقة المحاصيل والمعدات، ومنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها، إلى جانب أعمال تجريف وتوسعة للبؤر الاستعمارية على حساب الأراضي المزروعة بالزيتون.

ففي محافظة الخليل، اقتلعت قوات الاحتلال أكثر من 200 شجرة مثمرة في قرية بيرين، ودمرت ثلاثة آبار مياه وجدراناً استنادية وأسيجة ومنشآت زراعية أخرى على مساحة تبلغ ثمانية دونمات.

وفي قريتي التوانة والركيز بمسافر يطا، منعت قوات الاحتلال المزارعين من قطف الزيتون وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم، رغم حصولهم على تنسيق مسبق. كما هاجم مستعمرون، بمساندة قوات الاحتلال، قاطفي الزيتون في منطقة المظابع ببلدة بيت كاحل، وكان من بين المستهدفين أحمد سلمان العطاونة ونجله محمد وثلاثة من أحفاده، فيما وضع مستعمرون أعلاماً إسرائيلية على أراضٍ في منطقة وادي القف بالبلدة.

وفي منطقة حمروش ببلدة سعير، اعتدى مستعمرون على المزارعين وسرقوا ثمار الزيتون، فيما أقدم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال، على قطف وسرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في واد جحيش شرق السموع، بعد إتلاف أشجار وكسر أغصانها.

وفي منطقة حمصة ببلدة دورا، هاجم مستعمرون مسلحون أراضي المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه أصحابها، في محاولة لمنعهم من الوصول إليها، قبل أن تعتقل قوات الاحتلال اثنين من عائلة الرجوب أثناء تصديهما للاعتداء.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال، أراضي مزروعة بالزيتون في قرية المغير، فيما أطلق مستعمرون مواشيهم داخل الأراضي الزراعية في منطقة واد البقر بالمزرعة الشرقية، وروّعوا المزارعين ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم.

أما في محافظة نابلس، فسرق مستعمرون ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية قريوت، ومنعوا أصحابها من الوصول إليها، بالتزامن مع وضع أعمدة كهربائية في أراضٍ مزروعة بالزيتون قرب منازل المواطنين، تمهيداً لإقامة بؤرة استعمارية جديدة.

وفي قرية مادما، استولى حارس مستعمرة "يتسهار" على أربعة مفارش لقطف الزيتون وبطارية لمعدة زراعية تعود للمواطن وجدي وإخوته، أثناء وجوده في أرضه بمنطقة السحلية.

وفي محافظة جنين، نفذ مستعمرون أعمال توسعة وتجريف في بؤرة استعمارية مقامة على أراضي المواطنين المزروعة بالزيتون بين قريتي المطلة والمغير شرق المحافظة، فيما اعتدى مستعمرون بالضرب والترهيب على المزارع خالد حمدوني أثناء عمله في أرضه الواقعة بين خربة المكحل وأمريحا قرب يعبد.

وأكدت الهيئة أن الاعتداءات المتواصلة على موسم الزيتون تكشف عن ترابط بين استهداف المزارعين ومحاصيلهم ومحاولات فرض السيطرة الاستعمارية على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على منع القطاف وسرقة الثمار، بل تشمل أيضاً اقتلاع الأشجار وتدمير البنية الزراعية وإقامة البؤر الاستعمارية وتوسيعها، بما يحد من قدرة أصحاب الأراضي على استثمارها.

وأشارت إلى اقتلاع أكثر من 200 شجرة وتدمير آبار المياه في بيرين، بالتزامن مع محاولات إقامة بؤرة استعمارية في قريوت وتوسيع أخرى شرق جنين، يوضح كيف تسهم الاعتداءات الميدانية في تغيير استخدامات الأراضي وتقويض قدرة أصحابها على الانتفاع بها.

وشددت الهيئة على أن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم رغم حصولهم على تنسيق مسبق، واعتقال أصحاب الأراضي أثناء تصديهم للاعتداءات، يعكسان الحماية التي توفرها قوات الاحتلال لهذه الممارسات، محذرة من أن استمرارها يهدد بتحويل الاعتداءات الموسمية إلى حرمان دائم من الأراضي ومصادر الرزق.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعلية لوقف الاعتداءات، وضمان حماية المزارعين الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عنها.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: