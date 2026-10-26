"يوتيوب" تستعد لثورة في مشاهدة الفيديو.. جودة أعلى وإنترنت أقل

تستعد منصة "يوتيوب" لإدخال تقنية ترميز الفيديو الجديدة AV2 إلى مشغلها عبر الويب مطلع عام 2027، في خطوة تستهدف تحسين جودة الصورة وكفاءة البث، وتقليل استهلاك بيانات الإنترنت، خصوصًا لدى المستخدمين الذين يعتمدون على اتصالات بطيئة أو باقات محدودة.

وبحسب تقرير نشره موقع "Digital Trends"، تتمثل أبرز مزايا التقنية الجديدة في تحسين كفاءة ضغط الفيديو بنحو 30% مقارنة بتنسيق AV1 المستخدم حاليًا، ما قد يتيح عرض مقاطع الفيديو بجودة مماثلة مع نقل بيانات أقل، أو تقديم صورة أفضل عند معدل نقل بيانات قريب من السابق.

ولا يعني ذلك بالضرورة انخفاض استهلاك البيانات بنسبة 30% عند مشاهدة كل مقطع، إذ يتوقف التوفير الفعلي على طبيعة المحتوى وإعدادات جودة العرض وآلية ضغط الفيديو وبثه عبر المنصة.

وتعتمد تقنية AV2 على الجيل الجديد من برامج ترميز الفيديو التي طورها تحالف الوسائط المفتوحة (Alliance for Open Media)، الذي يضم شركات تكنولوجية من بينها "غوغل" و"أبل" و"أمازون" و"إنتل" و"نتفليكس". وتتيح برامج الترميز ضغط ملفات الفيديو بكفاءة أكبر مع الحفاظ على جودة الصورة قدر الإمكان.

ومن المتوقع أن تسهم التقنية في تحسين سلاسة التشغيل وتقليل انقطاعات المشاهدة لدى أصحاب اتصالات الإنترنت المحدودة، إلى جانب دعم عرض محتوى بجودة أعلى وتحسين كفاءة بث الفيديو بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، التي توفر نطاقًا أوسع من الألوان والتباين.

وأشارت "يوتيوب" إلى أن AV2 قد تتيح إمكانات جديدة لمشاهدة عدة فيديوهات، بما قد يفتح المجال أمام تجارب مشاهدة متعددة الزوايا، غير أن المنصة لم تحدد بعد الميزات التي ستتاح للمستخدمين بصورة نهائية.

ومن المقرر أن يبدأ دعم التقنية عبر متصفح الويب في وقت مبكر من عام 2027، فيما لم يُعلن عن موعد محدد لوصولها إلى تطبيقات الهواتف المحمولة أو أجهزة التلفزيون الذكية.

ويعتمد انتشار AV2 على مدى توافقها مع الأجهزة والبرامج المختلفة، إذ قد تواجه بعض الأجهزة الحالية صعوبة في فك ترميز الفيديو بالتنسيق الجديد بكفاءة، ما قد يزيد العبء على معالجاتها. كما أن التقنية لن تجعل الاتصالات البطيئة أسرع بحد ذاتها، لكنها قد تساعد على استغلال عرض النطاق المتاح بصورة أفضل.

وفي حال حققت التقنية التحسينات المتوقعة، فقد تمنح مستخدمي "يوتيوب" فرصة لمشاهدة المحتوى بجودة أفضل أو استهلاك أقل للبيانات، مع اختلاف النتائج بحسب الجهاز والمحتوى وإعدادات المشاهدة.

المصدر / وكالات