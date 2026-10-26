4 شهداء وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

استشهد 4 مواطنين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون، جراء إطلاق نار وغارة شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت تواصلت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي آخر التطورات، استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء غارة لطائرة مسيّرة للاحتلال خلف مسجد النور بشارع الثورة غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب حسام فخري الزاملي (21 عامًا)، إثر إصابته بعيار ناري في الصدر خلال قصف وإطلاق نار استهدفا خيام ومنازل النازحين جنوبي مدينة خان يونس.

كما استشهد الشاب تامر أبو سنيمة (24 عامًا)، والطفلة جوري إسلام الصوفي، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة على خيام النازحين في منطقة الإقليمي، جنوب غربي المدينة.

كما أصيبت طفلة وشابًا برصاص الاحتلال داخل خيمتهما في منطقة بئر 19، جنوبي خان يونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مدينة حمد، شمال غربي خان يونس، وشمال شرقي المدينة، كما استهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشرقية والجنوبية منها.

وفي مدينة غزة، ألقت طائرات مسيّرة "كواد كابتر" قنابل حارقة على خيام النازحين في مخيم المنتزه ومفترق الشجاعية شرقي المدينة، وفق ما ذكرت محلية. كما أطلقت الآليات العسكرية الثقيلة نيرانًا كثيفة ومتواصلة في المناطق الشرقية، وقصفت المدفعية مناطق شرقي المدينة.

وفجّرت قوات الاحتلال عربة مفخخة، في المناطق الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بسقوط شظايا الانفجار داخل منزل يعود لعائلة أبو غوش في شارع يافا بالحي نفسه.



وفي وسط القطاع، توغلت آليات عسكرية وهندسية ثقيلة شمال مخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في نطاق تحركها، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها في المناطق الشرقية من محافظة الوسطى.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي دوار الطواشي شرقي مدينة دير البلح، فيما شهدت المناطق الشرقية من المدينة تحركات للدبابات وسط إطلاق نار كثيف في محيطها.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُقّع في شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وسط استمرار التصعيد الميداني.

المصدر / فلسطين أون لاين