العفو الدولية: الفلسطينيون لا يتوقعون تغييرا إيجابيا بعد الانتخابات الإسرائيلية

قالت مديرة البحوث والمناصرة والسياسات العالمية في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس، إن الفلسطينيين لا يكادون يتوقعون أن تسفر الانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء المقبل عن تغييرات إيجابية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت روساس، في بيان، السبت، إلى أن العالم يركز على الانتخابات الإسرائيلية، وأن الناخبين الإسرائيليين يتعرضون لخطابات مناهضة للفلسطينيين، إضافة إلى تهديدات بتصعيد انتهاكات تعد جرائم بموجب القانون الدولي من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

ولفتت إلى استمرار الخطابات التي تشيطن الفلسطينيين خلال الحملات الانتخابية، والوعود بتوسيع الاحتلال في الضفة الغربية، والتهديدات بزيادة الدمار في قطاع غزة.

وذكرت أن "إسرائيل" تواصل تهجير الفلسطينيين في الضفة والقدس، بينما يستمر قتل الفلسطينيين في غزة رغم مرور عام على ما وصفته بـ"وقف إطلاق النار المزعوم"، بالتزامن مع توسيع المناطق المحظورة وتأجيل إعادة الإعمار إلى أجل غير محدد.

وأضافت أن منع دخول السلع التجارية إلى غزة يجبر السكان على الانتظار في طوابير طويلة للحصول على المساعدات، فيما يؤدي حظر إدخال زيوت المحركات إلى تفاقم أوضاع القطاع الصحي المتدهورة أصلا.

وأكدت أن ملايين الأشخاص في فلسطين ولبنان وسوريا سيتأثرون بنتائج الانتخابات الإسرائيلية رغم عدم امتلاكهم حق التصويت فيها.

وطالبت الدول المؤثرة باستخدام جميع أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية للضغط على الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بما يشمل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وفرض حظر على بيع الأسلحة إليها، وإنهاء أي تعاون قد يدعم احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: