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خلل يعيق فتح محفظة "بال باي".. إليكم خطوات الحل

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خلل يعيق فتح محفظة "بال باي".. إليكم خطوات الحل

24 أكتوبر 2026 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
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محفظة بال باي الإلكترونية

تسبّب تغيّر إعدادات الوقت والمنطقة الزمنية في بعض الهواتف بمشكلات لدى مواطنين عند محاولة فتح محفظة "بال باي" (PalPay) الإلكترونية، وفق تنويه نشرته منصات إعلامية، دعا المستخدمين إلى اتباع خطوات محددة لمعالجة الخلل.

وأوضح التنويه أن المشكلة ترتبط بالهواتف التي تضبط الوقت تلقائيًا، إذ تغيرت الساعة فيها الليلة الماضية، حسب التوقيت الشتوي للمنطقة الزمنية.

ولمعالجة المشكلة يُنصح المستخدمون باتباع الخطوات التالية:

  • إعادة الوقت إلى الإعدادات السابقة: في حال تغيير الساعة يدويًا، يُنصح بإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل التغيير.
  • إعادة ضبط الوقت والمنطقة الزمنية: الدخول إلى إعدادات الهاتف، ثم إعادة ضبط الوقت والمنطقة الزمنية، وتجربة فتح محفظة "PalPay" مجددًا.
المصدر / فلسطين أون لاين
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