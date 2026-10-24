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المسؤولية الإنسانية تقتضي حماية المدنيين وإيصال المساعدات إليهم

جبارين لـ"فلسطين": أحزاب إسرائيلية توظّف تجويع غزة في الدعاية الانتخابية

24 أكتوبر 2026 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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رئيس القائمة المشتركة في الداخل المحتل يوسف جبارين

قال رئيس القائمة المشتركة في الداخل المحتل يوسف جبارين، إن مرشحين ونوابا من أحزاب إسرائيلية يوظفون تجويع غزة في الدعاية الانتخابية، بدلًا من التحرك لوقف الكارثة الإنسانية وضمان وصول الغذاء والدواء إلى السكان المحاصرين.

وكانت النائبة يوليا مالينوفسكي، من حزب "إسرائيل بيتنا"، قد شاركت في 22 أكتوبر/تشرين الأول في اعتراض شاحنات مساعدات قرب حاجز كرم أبو سالم.

ونشرت مالينوفسكي مقطعًا مصورًا من موقع الاحتجاج، قالت فيه إنها ساهمت في وقف شاحنات وصفتها بأنها تحمل "مساعدات". كما ربطت منشورها بالانتخابات الإسرائيلية.

وشهد الاحتجاج مشاركة ناشطين طالبوا بوقف إدخال المساعدات إلى القطاع، فيما وصف أحد المشاركين الشحنات بأنها "عار وطني".

وأضاف جبارين لصحيفة "فلسطين": "حين يقف سياسيون أمام شاحنات تحمل الطعام ويحاولون منعها من الوصول إلى أطفال (مجوعين)، فهذه ليست حملة انتخابية عادية؛ إنها دعاية تُبنى على إنكار أبسط الحقوق الإنسانية. لا يجوز تحويل الجوع إلى شعار، ولا معاناة المدنيين إلى مادة للمزايدة على من هو الأكثر تشددًا".

وشدد على أن الحرب في غزة لا تبرر معاقبة سكانها المدنيين جماعيًا أو حرمانهم من الغذاء، مؤكدًا أن المسؤولية الإنسانية تقتضي حماية السكان وضمان وصول المساعدات إليهم، لا تحويل شاحنات الإغاثة إلى ساحة للاستعراض الانتخابي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#يوسف جبارين #الدعاية الانتخابية #تجويع غزة

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