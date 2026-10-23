الذهب يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط والبيانات ‌الاقتصادية الأمريكية القوية إلى تعزيز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4018.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، مسجلا أدنى مستوى له منذ الثالث من أغسطس آب. وانخفض المعدن 3.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن وسجل أكبر نزول أسبوعي منذ يونيو حزيران.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.6 بالمئة إلى 4033.70 دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين