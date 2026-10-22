مركز: "الصليب الأحمر" يكشف 127 أسيراً غزيًّا كانوا في عداد المفقودين

أوضح المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، في بيان له، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت قائمة تضم أكثر من 8,000 أسير، بينهم 828 أسيراً من قطاع غزة، مشيراً إلى أن المكالمات التي أجرتاها اللجنة أظهرت أن عائلات 127 أسيراً من غزة لم تكن تعلم مطلقاً ببقاء أبنائها على قيد الحياة، مما يعكس حجم التعذيب النفسي وسياسة العقاب الجماعي الممارسة بحق المدنيين وعائلاتهم.

وأكد المركز، الخميس، أن هذه المعطيات الصادمة تُثبت ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإخفاء القسري الممنهجة، مشيراً إلى أن مئات العائلات كانت تعتقد أن جيش الاحتلال قتل أبناءها أو أنهم تحت الأنقاض، بينما هم محتجزون سراً داخل السجون والمُعتقلات.

وشدد البيان على أن القائمة المُسلّمة للصليب الأحمر تظل منقوصة، حيث ترجح تقديرات المركز الموثقة تعرض ما بين 2,500 إلى 3,000 شخص للاختفاء القسري. وأضاف أن الاحتجاز السري والتعتيم المستمر وغياب الرقابة الحقوقية ومنع الزيارات تحوّل السجون إلى مراكز احتجاز سرية وتعذيب نفسي، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وحق العائلات الأصيل بمعرفة مصير أبنائها.

وحمّل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية التامة عن حياة المعتقلين وسلامتهم، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل وإلزام الاحتلال بالسماح بزيارة كافة السجون فوراً، وتمكين المعتقلين من التواصل العائلي، وكشف القوائم الكاملة للمحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين