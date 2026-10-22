الزراعة تنفذ جلسات حوارية وجولات إرشادية لدعم مزارعي دير البلح وجباليا

نفذت وزارة الزراعة، ممثلةً بمديرية زراعة الوسطى ودائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة الشمال، جلسات حوارية وجولات إرشادية وميدانية استهدفت المزارعين في منطقة البركة بمدينة دير البلح ومدينة جباليا، بهدف تحديد احتياجاتهم الزراعية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم، وتعزيز صمودهم واستمرار الإنتاج الزراعي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي في قطاع غزة.

وفي منطقة البركة بمدينة دير البلح، نفذت مديرية زراعة الوسطى جلستين حواريتين مع المزارعين، تناولتا واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تواجههم في مواصلة أعمالهم الزراعية، إلى جانب الاستماع إلى احتياجاتهم وأولوياتهم، ومناقشة السبل الممكنة لدعم صمودهم واستمرار الإنتاج الزراعي.

وعقب الجلستين، نفذ طاقم المديرية زيارات ميدانية إلى الأراضي الزراعية في المنطقة، للاطلاع على واقع المحاصيل المزروعة وتقييم أوضاعها، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمزارعين، بما يسهم في توجيه الجهود الإرشادية والدعم الزراعي وفقًا للأولويات الميدانية.

وفي محافظة الشمال، نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين، بالشراكة مع الإدارة العامة لوقاية النبات، جولة إرشادية استهدفت مزارعي جباليا، قدم خلالها الفريق الفني مجموعة من الإرشادات والتوصيات الزراعية، إلى جانب طرح بدائل ممكنة للمدخلات الزراعية في ظل شحها وصعوبة توفيرها.

كما اطلع المهندسون الزراعيون على مدى جاهزية المزارعين للموسم الزراعي الجديد واحتياجاتهم، في ظل نقص المدخلات الزراعية وارتفاع أسعارها، فضلًا عن زيادة تكاليف الري نتيجة ارتفاع أسعار الزيوت والسولار، ما يضاعف الأعباء الملقاة على عاتق المزارعين ويحد من قدرتهم على مواصلة العمل والإنتاج.

وناشد المزارعون المؤسسات الداعمة الوقوف إلى جانبهم وتوفير الدعم والمساندة اللازمين مع اقتراب الموسم الزراعي الجديد، بما يمكنهم من تجاوز الصعوبات الراهنة، والحفاظ على أراضيهم الزراعية، والاستمرار في مهنتهم.

وأكدت وزارة الزراعة أهمية الجلسات الحوارية والجولات الميدانية في تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين، وتطوير العمل الإرشادي الزراعي، وتحديد الاحتياجات الفعلية والاستجابة لها وفق الإمكانات المتاحة، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويحافظ على الأراضي الزراعية ويعزز صمود المزارعين في مواجهة التحديات الراهنة.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجهات وزارة الزراعة لتعزيز التواصل مع المزارعين في مختلف مناطق قطاع غزة، ومتابعة أوضاعهم ميدانيًا، ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومصدرًا مهمًا لصمود المواطنين.



















المصدر / فلسطين أون لاين