كتلة الصحفي الفلسطيني تدعو الإعلام لفضح سياسة التجويع في غزة

أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني أن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للقطاع الخاص بإدخال البضائع إلى قطاع غزة، تكذّبها الأوضاع الميدانية في الأسواق التي تعاني شحّ المواد الأساسية، وغياب الطحين والخضروات والفواكه.

وشددت الكتلة على أن السماح المعلن بإدخال البضائع لا قيمة له ما لم يترجم إلى تدفّق فعلي ومنتظم وكافٍ للسلع إلى الأسواق، بما يلبي احتياجات المواطنين ويخفف من معاناتهم المعيشية.

ودعت وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تكثيف التغطية الإعلامية لمعاناة أهالي قطاع غزة، وتسليط الضوء على الفجوة بين ادعاءات الاحتلال والواقع الميداني، وكشف تداعيات استمرار نقص المواد الأساسية على حياة الفلسطينيين.

وأكدت الكتلة ضرورة فضح سياسة التجويع المستمرة بحق الفلسطينيين، ونقل حقيقة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع، في ظل استمرار شحّ السلع الأساسية وصعوبة حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية.

المصدر / فلسطين أون لاين