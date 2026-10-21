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"الشعبية": حملات الاعتقال والقمع في الضفة لن تفلح في كسر إرادة شعبنا

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"الشعبية": حملات الاعتقال والقمع في الضفة لن تفلح في كسر إرادة شعبنا

21 أكتوبر 2026 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
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حملات اعتقال يومية تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية (أرشيف)

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حملة الترهيب الواسعة التي نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليل في مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، وشملت اعتقالات جماعية، وتحقيقات ميدانية موسعة، ومداهمات للمنازل، وترويعًا للأسر الآمنة.

واعتبرت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن استهداف منازل المناضلين والأسرى والمحررين وعائلاتهم يندرج ضمن محاولات ترهيب الحاضنة الاجتماعية للحركة الوطنية، والنيل من صمود الأسر الفلسطينية التي كانت بناتها وأبناؤها في طليعة النضال الوطني على امتداد تاريخه.

وأكدت الجبهة أن الضفة الغربية ستبقى خزانًا للنضال الوطني، وأن أدوات القمع والبطش وسياسات "كيّ الوعي" لن تفلح في كسر إرادة أبنائها أو تقويض التزامهم الوطني وحضورهم الفاعل في المشهد النضالي الفلسطيني.

وتنفذ قوات الاحتلال حملات اقتحام يومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، يرافقها مداهمات للمنازل واعتقالات واحتجاز للفلسطينيين، إلى جانب المواجهات الميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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