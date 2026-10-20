غانم لـ"فلسطين أون لاين": التلاعب بالأسعار واحتكار البضائع سلوك غير وطني

غزة/ حمدان الجعل :

شدد رئيس تجمع مخاتير ووجهاء وأعيان غرب خان يونس، صهيب أبو غانم، على ضرورة تحمّل التجار مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى الوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم بدلًا من استغلال حاجاتهم لتحقيق أرباح فاحشة.

وقال غانم لموقع إن تلاعب بعض التجار بالأسعار واحتكار البضائع يمثلان سلوكًا غير وطني، ولا ينسجمان مع قيم الانتماء والمسؤولية، مؤكدًا أن دور التجار في هذه المرحلة يتمثل في التيسير على المواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة الأوضاع الاقتصادية القاسية.

وأضاف أن خطورة الأمر تكمن في تحدي بعض التجار لإرادة الشعب والانحياز إلى المنسق الإسرائيلي، مستفيدين من سيطرته على إدخال البضائع وإغلاق المعابر، معتبرًا أن السعي وراء الأرباح دفع البعض إلى تجاهل معاناة المواطنين الذين أنهكتهم الظروف الصعبة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح غانم أن بعض الأطراف تحاول توزيع الاتهامات وتوجيه الشتائم لتبرير ممارسات بعض التجار، مشددًا على أن الظروف القاسية التي يعيشها المواطنون لا تعفي التجار من مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والوطنية.

ودعا التجار إلى الاكتفاء بأرباح معقولة تلبي احتياجات أسرهم، والابتعاد عن الجشع والإثراء الفاحش على حساب معاناة المواطنين، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المسؤولية الوطنية والإنسانية، بما يعزز صمود الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم.

وبيّن أن التجار قادرون على ترسيخ قيم التكافل والتعاضد والإسهام في بناء مجتمع متماسك، يقف أبناؤه إلى جانب بعضهم بعضًا في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن لقمة العيش تمثل أحد أهم مقومات صمود المواطنين وثباتهم في وطنهم.

واستذكر غانم ما كان يفعله الأجداد في مواجهة الظروف المعيشية القاسية، إذ كانوا يتقاسمون الفقر فيما بينهم، إدراكًا لأهمية التكافل والتعاضد، وحرصًا على ألا يُترك أحد لمواجهة المعاناة وحده.

وأشار إلى أن التجار يشكلون ركنًا أساسيًا في المجتمع، ولا يقتصر دورهم على كونهم رافعة اقتصادية، بل يمثلون أيضًا رافعة وطنية تسهم في تعزيز تماسك المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات والصعوبات.

وفي الوقت نفسه، دعا غانم إلى عدم وضع جميع التجار في سلة واحدة، موضحًا أن هناك نماذج إيجابية كثيرة تستحق التقدير، وأن عددًا من التجار يدركون، وفق تعبيره، مساعي الاحتلال لصناعة نمط من التجار يخدم أهدافه، ويعملون على التصدي لها والوقوف في وجهها.

وختم بالتأكيد على أن الأوطان تُبنى بسواعد أبنائها، وأن فلسطين تستحق من الجميع التمسك بالقيم الأصيلة والوقوف إلى جانب أبناء الشعب في أوقات الشدة، مشددًا على أن استغلال آلام المواطنين ومصائبهم لتحقيق أرباح مبالغ فيها يتنافى مع قيم المجتمع الفلسطيني، ويستدعي إعلاء قيم الرحمة والتكافل وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة.