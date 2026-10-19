"عصا نتنياهو".. المستوطنون "الممثلون الشرعيون" لحكومة اليمين

أكد الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي "ناحوم برنيع" أن منفذي الاعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يمثلون "الممثلين الشرعيين لحكومة اليمين الحالية"، واصفاً المشهد بقوله إن "كل مستوطن يتنقل في الضفة يحمل عصا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وينفّذ أجندته".

وشدد برنيع، في مقال له، الاثنين، على أن اعتداءات المستوطنين المتصاعدة لم تعد مجرد أفعال فردية أو تصرفات معزولة، بل تحولت إلى سياسة حكومية رسمية ومباشرة تُنفّذ بغطاء سياسي صريح.

ووجه الكاتب انتقادات حادة وغاضبة للقيادات الأمنية والعسكرية، متسائلاً عن سبب غياب الجيش وجهاز المخابرات العامة "الشاباك" وشرطة الاحتلال عن لجم هذه الاعتداءات. وأشار إلى أن رئيس أركان الاحتلال منشغل حالياً بمحاولة منع نتنياهو من إشعال حرب جديدة عشية الانتخابات بهدف تأجيلها، وهو ما دفعه للتغاضي عما يجري في الضفة.

وأضاف برنيع مستنكراً صمت بقية القيادات: "أين مسؤول الشاباك، وقائد المنطقة الوسطى، وقائد الفرقة، والمدعي العسكري؟ لماذا لا يقلب أيٌّ منهم الطاولة؟ وأين كرامة الدولة ومسؤولية الجيش؟".

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ما تقدمه حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمجموعات المستوطنين في الضفة الغربية، مما يكرس سياسة فرض الواقع على الأرض والتضييق على المواطنين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين