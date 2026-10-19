شهيد بقصف خيمة نازحين.. وإطلاق نار وقصف مدفعي يستهدفان مناطق بغزة

استشهد مواطن، بعد ظهر اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان، شمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو الشيخ محمد شعشاعة، الذي عُرف بجهوده في خدمة القرآن الكريم، إذ تولّى إدارة مشروع "الشفيع" لحفظ القرآن الكريم في قطاع غزة، وأسهم من خلاله في تعليم كتاب الله وتحفيظه للأجيال الفلسطينية.

وكما واصلت قوات الاحتلال، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار على منازل المواطنين وخيام النازحين، وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين شرقي حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما طال القصف المدفعي المناطق الشمالية من القطاع.

وفي وسط القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج.

وجنوبًا، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بكثافة في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع استهداف خيام النازحين في مواصي رفح بإطلاق النار، وقصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها في عرض بحر مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين