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إطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدفان مناطق متفرقة بغزة

19 أكتوبر 2026 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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غارات إسرائيلية سابقة على مدينة غزة (أرشيف)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار على منازل المواطنين وخيام النازحين، وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين شرقي حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما طال القصف المدفعي المناطق الشمالية من القطاع.

وفي وسط القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج.

وجنوبًا، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بكثافة في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع استهداف خيام النازحين في مواصي رفح بإطلاق النار، وقصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها في عرض بحر مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قصف #إطلاق نار

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