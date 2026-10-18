نعيم: الاعتداء على صحفية أمريكية بالضفة يعكس سياسة ممنهجة لإسكات الإعلام

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، باسم نعيم، أن اعتداء مستوطنين على الصحفية الأمريكية في صحيفة "واشنطن بوست" هايدي ليفين، وإصابتها بكسور وجروح متعددة خلال تغطيتها موسم قطاف الزيتون في قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله، يعكس سياسة ممنهجة لاستهداف الصحفيين ومنع توثيق انتهاكات الاحتلال.

وقال نعيم، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن حكومة بنيامين نتنياهو توفر الغطاء لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والمزارعين والصحفيين والوفود الأجنبية، في محاولة لمنع نقل حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية إلى العالم.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 260 صحفيًا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة، مشددًا على أن استهداف الصحفيين لن يحجب حقيقة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا نعيم المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، محذرًا من أن استمرار الصمت والإفلات من العقاب يشجعان على مواصلة الانتهاكات.

وكانت الصحفية هايدي ليفين قد تعرضت، الجمعة، لاعتداء نفذه مستوطنون ملثمون أثناء تغطيتها موسم قطاف الزيتون في قرية أبو فلاح، ما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح استدعت نقلها إلى المستشفى، وفق تقارير إعلامية.

ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل الاعتداء الجسدي ومنع الوصول إلى الأراضي وإتلاف الأشجار والمحاصيل، بالتزامن مع موسم القطاف الذي يشكل مصدر رزق أساسيًا لآلاف العائلات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات