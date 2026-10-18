حماس ترحّب بالموقف الأوروبي الرافض للاستيطان وتدعو إلى خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالموقف الأوروبي الرافض لتوسيع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، داعيةً إلى تكثيف الضغط الدولي لإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه بحق الأرض والشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي لها، اليوم الأحد، أنها ترحّب بقرارات المجلس الأوروبي في قمّته الأخيرة، الرافضة لمشاريع التوسع الاستيطاني غير القانونية بموجب القانون الدولي، والمحذّرة الشركات والمؤسسات المالية من دعم هذه المشاريع أو المشاركة فيها، كما ثمّنت دعوته إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

ودعت حماس إلى ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات ملموسة على الأرض، وممارسة ضغوط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأكدت ضرورة إنهاء ما وصفته بـ"الإرهاب المنظّم" الذي تدعمه حكومة الاحتلال ويمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيرةً إلى أن اعتداءاتهم طالت وفودًا دبلوماسية وصحفيين ومتضامنين أجانب، في حوادث قالت إنها تكشف طبيعة السياسات الإسرائيلية القائمة على العنصرية والإرهاب.

وشددت الحركة على أن الانتقادات الأمريكية والأوروبية لتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، عقب الاعتداء على دبلوماسيين وصحفيين أجانب، ينبغي أن تتجاوز التصريحات إلى خطوات عملية وفاعلة لمحاسبة حكومة الاحتلال، التي اتهمتها بدعم هذه الجرائم وتوفير الحماية لمرتكبيها.

وطالبت حماس بتحرك دولي جاد لوقف الاعتداءات فورًا، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

المصدر / فلسطين أون لاين