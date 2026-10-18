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بالفيديو حصد ملايين المشاهدات.. رضيع مصري يدهش الأطباء بوضعيته الطريفة

18 أكتوبر 2026 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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طفل حديث الولادة يفاجئ الأطباء بـ "جلسة ملكية" طريفة

وثق طبيب الأطفال المصري إسلام الدح، في مقطع فيديو، مشهدا طريفا لطفل حديث الولادة ظهر مستلقيا في وضعية غير مألوفة، واضعا قدما على أخرى ويديه خلف رأسه، في مشهد بدا وكأنه يستمتع بلحظة من الاسترخاء التام.

ووصف الطبيب وضعية الطفل بـ"الجلسة الملكية"، في إشارة إلى طريقة استلقائه التي بدت لافتة لطفل حديث الولادة، وسرعان ما حظي المقطع بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، محققا ما يقارب 3 ملايين مشاهدة.

وتداول مستخدمون المقطع على نطاق واسع، مع تعليقات ركزت على وضعية الطفل التي بدت أقرب إلى جلسة الكبار، في مشهد عفوي أثار الابتسامات وجذب اهتمام المتابعين، الذين تفاعلوا مع تفاصيله الطريفة.

وقال ناشطون إن الطفل بدا وكأنه ينتظر احتساء كوب من الشاي، في هدوء تام، دون بكاء أو ضجيج، وكأنه استقبل الحياة بطمأنينة ومن دون صرخة واحدة، في وصف عكس الطابع الطريف الذي أضفاه المشهد على المقطع.

وأطلق متفاعلون على الطفل لقب "الملك المصري الرضيع"، تعليقا على وضعيته التي شبهوها بجلسة الملوك، إذ بدا مستلقيا باسترخاء، واضعا قدما على أخرى ويديه خلف رأسه، وكأنه يجلس في انتظار أمر ما.

ويحظى إسلام الدح بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ينشر مقاطع فيديو عفوية وطريفة يوثق فيها لحظات مع الأطفال حديثي الولادة داخل المستشفى، ويشارك متابعيه مشاهد تستقطب اهتماما واسعا، لا سيما عندما تتضمن حركات أو تعبيرات غير متوقعة من الصغار.

وتنتشر هذه المقاطع عبر منصات عدة، بينها فيسبوك وإنستغرام، حيث يتفاعل معها المستخدمون بالتعليقات والمشاركات، في انعكاس للاهتمام بالمحتوى الإنساني الذي يجمع بين العفوية والطرافة.

ويأتي انتشار هذا المقطع في سياق التفاعل الواسع مع الفيديوهات القصيرة على المنصات الرقمية، إذ يمكن للحظات يومية بسيطة أن تتحول إلى مادة رائجة تحصد ملايين المشاهدات، خصوصا عندما تحمل مشهدا غير مألوف أو تثير مشاعر البهجة لدى الجمهور.

المصدر / وكالات
#رضيع

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