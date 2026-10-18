حصد ملايين المشاهدات.. رضيع مصري يدهش الأطباء بوضعيته الطريفة

وثق طبيب الأطفال المصري إسلام الدح، في مقطع فيديو، مشهدا طريفا لطفل حديث الولادة ظهر مستلقيا في وضعية غير مألوفة، واضعا قدما على أخرى ويديه خلف رأسه، في مشهد بدا وكأنه يستمتع بلحظة من الاسترخاء التام.

ووصف الطبيب وضعية الطفل بـ"الجلسة الملكية"، في إشارة إلى طريقة استلقائه التي بدت لافتة لطفل حديث الولادة، وسرعان ما حظي المقطع بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، محققا ما يقارب 3 ملايين مشاهدة.

وتداول مستخدمون المقطع على نطاق واسع، مع تعليقات ركزت على وضعية الطفل التي بدت أقرب إلى جلسة الكبار، في مشهد عفوي أثار الابتسامات وجذب اهتمام المتابعين، الذين تفاعلوا مع تفاصيله الطريفة.

ماشاءالله ماشاءالله 🥹

بعد ولادته تفاجأ الطبيب من حركات هذا الطفل



ماحدا يخبروا انو بلبنان خلي مرتاح 😅🥹



أسال اللّه العظيم أن ينبته نباتًا حسنًا ويجعله قرّة عين لوالديه ويجعله من حفظة كتابه الكريم🤍🤍 pic.twitter.com/GHyWCIiIkO — 📚⊰✿ نَسَائِمُ الجَنَّةِ ✿⊱📚 (@IntoJannah558) October 17, 2026

وقال ناشطون إن الطفل بدا وكأنه ينتظر احتساء كوب من الشاي، في هدوء تام، دون بكاء أو ضجيج، وكأنه استقبل الحياة بطمأنينة ومن دون صرخة واحدة، في وصف عكس الطابع الطريف الذي أضفاه المشهد على المقطع.

وأطلق متفاعلون على الطفل لقب "الملك المصري الرضيع"، تعليقا على وضعيته التي شبهوها بجلسة الملوك، إذ بدا مستلقيا باسترخاء، واضعا قدما على أخرى ويديه خلف رأسه، وكأنه يجلس في انتظار أمر ما.

ويحظى إسلام الدح بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ينشر مقاطع فيديو عفوية وطريفة يوثق فيها لحظات مع الأطفال حديثي الولادة داخل المستشفى، ويشارك متابعيه مشاهد تستقطب اهتماما واسعا، لا سيما عندما تتضمن حركات أو تعبيرات غير متوقعة من الصغار.

Baby goes viral for his extreme relaxation minutes after being born. pic.twitter.com/5268hi1V3U — 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗘 𝗖𝗥𝗔𝗩𝗘 (@crave_indie) October 16, 2026

وتنتشر هذه المقاطع عبر منصات عدة، بينها فيسبوك وإنستغرام، حيث يتفاعل معها المستخدمون بالتعليقات والمشاركات، في انعكاس للاهتمام بالمحتوى الإنساني الذي يجمع بين العفوية والطرافة.

ويأتي انتشار هذا المقطع في سياق التفاعل الواسع مع الفيديوهات القصيرة على المنصات الرقمية، إذ يمكن للحظات يومية بسيطة أن تتحول إلى مادة رائجة تحصد ملايين المشاهدات، خصوصا عندما تحمل مشهدا غير مألوف أو تثير مشاعر البهجة لدى الجمهور.

المصدر / وكالات