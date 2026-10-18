الأسير رشاد جرادات يعاني فقدان السمع

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسير رشاد جرادات من محافظة جنين، يعاني فقدان حاسة السمع، في ظل حرمانه من إصلاح سماعاته الطبية، أو توفير بديل عنها.

وأوضحت الهيئة، في تصريح، الأحد، أن الأسير لم يتمكن من فهم الأسئلة أو التواصل إلا من خلال قراءة الشفاه، نتيجة عدم قدرته على السمع.

وتشير أحدث البيانات الحقوقية إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز 9 آلاف و800 أسير ومعتقل حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، بينهم نحو 1,340 أسيرًا من قطاع غزة مصنّفين كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وأكثر من 3 آلاف و300 معتقل إداري محتجزين دون تهمة أو محاكمة، في أعلى نسبة اعتقال إداري تُسجّل منذ عام 2000.

كما تضم السجون 96 أسيرة، بينهن ثلاث حوامل وأربع قاصرات، إضافة إلى 360 طفلًا وفتى دون سن الثامنة عشرة، يواجهون جميعًا ظروف احتجاز تُوصف بأنها قاسية ومهينة، تشمل الحرمان من العلاج، والتعذيب، والعزل الانفرادي، ومنع الزيارات.

وتوثّق المؤسسات الحقوقية ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد الشهداء داخل السجون، إذ سُجّلت 92 حالة وفاة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى منتصف 2026، معظمها نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.



