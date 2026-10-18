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1000 قرار إبعاد لمقدسيين عن الأقصى والبلدة القديمة منذ بداية العام

18 أكتوبر 2026 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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تصاعد قرارات الإبعاد ضد المقدسيين. (صورة أرشيفية)ص

أفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة بأن قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري تجاوزت 1000 قرار إسرائيلي.

وأوضح المركز، في إحصائية، الأحد، أن هذا يؤشر على تصاعد سياسة الإبعاد التي تستهدف المقدسيين وتحرمهم من الوصول إلى الأقصى والصلاة فيه، وتقيّد وجودهم في البلدة القديمة.

وتصدر سلطات الاحتلال قرارات الإبعاد لفترات متفاوتة، تبدأ بأيام وأسابيع، وتمتد في معظم الحالات إلى عدة أشهر، ما يحرم المبعدين من الوصول إلى المسجد والصلاة فيه، ويقيّد وجودهم في ساحاته ومصلياته.

وتأتي هذه القرارات في ظل استمرار استهداف الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى، بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات والطقوس العلنية التي يؤديها المستوطنون داخله، وما يرافقها من قيود مفروضة على المصلين المسلمين.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#القدس المحتلة #البلدة القديمة #المسجد الأقصى المبارك

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