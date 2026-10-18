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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

18 أكتوبر 2026 . الساعة 07:59 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئيًا الى غائم باردًا في المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الطقس #درجات الحرارة

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