وزير خارجية بلجيكا يطالب إسرائيل بمحاسبة المستوطنين

أدان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الاعتداء الذي استهدف دبلوماسيين أوروبيين في قرية الطيبة شمال شرق رام الله، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

وأكد بريفو، في منشور عبر منصة "إكس"، مواصلة بلاده الضغط لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على المتورطين في أعمال العنف وداعميهم.

وقال: إن العنف الذي يستهدف الدبلوماسيين يرتبط بسياسة الاستعمار الإسرائيلية غير القانونية، مشددًا على إدانة بلجيكا لتوسيع المستعمرات ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف أن بلاده ستواصل جهودها داخل الاتحاد الأوروبي للدفع نحو فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الاعتداءات ومن يقدمون لهم الدعم.

وشدد بريفو على مسؤولية السلطات الإسرائيلية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، عن حماية الفلسطينيين وضمان سلامة الدبلوماسيين والصحفيين، فضلًا عن تقديم المتورطين في الاعتداءات إلى العدالة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستعمرون المتورطون في أعمال العنف.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: