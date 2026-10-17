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قائد الجيش البريطاني يدعو لـ"مكاشفة الشعب للاستعداد للحرب"

17 أكتوبر 2026 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
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قائد الجيش البريطاني الجنرال رولاند ووكر

في تحول لافت في الخطاب العسكري البريطاني، وجّه قائد الجيش البريطاني الجنرال السير رولاند والكر، تحذيرات شديدة اللهجة تؤكد أن مواطني المملكة المتحدة سيجدون أنفسهم قريباً أمام استحقاقات صعبة، تتطلب منهم تقديم تضحيات حقيقي” ومساهمة مباشرة في منظومة الدفاع عن الوطن، في ظل واحدة من أخطر المراحل الأمنية التي يعيشها العالم.

وفي خطاب وصف بـ"الاستثنائي" ألقاه أمام نحو 700 جندي خلال زيارة قام بها إلى حامية كاتيريك (Catterick Garrison) في شمال يوركشاير هذا الأسبوع، شدد الجنرال ووكر على أن القيادات السياسية في البلاد مطالبة بإجراء حوار صريح وشفاف مع الشارع البريطاني دون مواربة.

وأوضح أن هذا الحوار يجب أن يضع المواطنين أمام مسؤولياتهم عبر توضيح حجم التهديدات والمخاطر الراهنة التي تواجهها البلاد، والخطوط الحمراء الاستراتيجية التي يتعين على الدولة مراعاتها، والأدوار والواجبات التي ينبغي على البريطانيين الاستعداد للقيام بها لحماية أمنهم القومي.

وفي الخطاب الذي نقلته خدمة البث للقوات البريطانية، أكد قائد الجيش أن على النخبة السياسية عدم التردد في شرح الأسباب الموجبة لخطورة المرحلة الحالية، وتوضيح طبيعة المهام العسكرية والتضحيات المتوقعة من المجتمع، داعياً في الوقت ذاته إلى حشد دعم شعبي راسخ يمكن القوات المسلحة من أداء مهامها وردع الخصوم.

وقال إن "كل مواطن سيُطلب منه تقديم تضحيات ولعب دوره في الدفاع عن الأمة".

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#الجيش البريطاني #قائد الجيش البريطاني

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