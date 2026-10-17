هل يجب التوقف عن تناول الخبز الأبيض والأرز؟.. خبراء تغذية يجيبون

الاعتقاد السائد بأن الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والأرز والمعجنات، هي عدو اللياقة والوزن المثالي التي ينبغي الابتعاد عنها تماماً لضبط سكر الدم والحفاظ على الوزن. إلا أن تقريراً صحياً حديثاً نُشر مؤخراً يوضح أن الصورة أكثر تعقيداً، وأن السر يكمن في طريقة تناولها وتركيب الوجبة، لا في نوع الكربوهيدرات وحدها.

الفرق بين الحبوب المكررة والكاملة

الحبوب الكاملة: تشمل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه، وتحتفظ بأجزاء الحبة الثلاثة (النخالة، الجنين، والسويداء)، مما يجعلها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

الحبوب المكررة: مثل الدقيق والأرز الأبيض، وتفقد النخالة والجنين أثناء عمليات المعالجة والتصنيع، مما يقلل من قيمتها الغذائية ومحتواها من الألياف.

لماذا ترفع سكر الدم بسرعة؟

نظراً لافتقارها إلى الألياف، تُهضم الحبوب المكررة بسرعة أكبر، مما قد يؤدي إلى ارتفاعات متسارعة في مستويات سكر الدم، خصوصاً عند تناولها بمفردها، كما أنها تمنح شعوراً أقل بالشبع مقارنة بالبدائل الكاملة. وترتبط الأنظمة الغنية بها، عند غياب الألياف، بزيادة مخاطر السمنة والسكري من النوع الثاني.

هل تقدم الكربوهيدرات المكررة أي فوائد؟

رغم ذلك، لا تُعد الحبوب المكررة عديمة الفائدة بالمطلق؛ فهي توفر مصدراً سريعاً للطاقة قد يفيد الرياضيين خلال التدريبات المكثفة، كما أن بعضها يُدعم بالحديد وحمض الفوليك. غير أن هذا التدعيم لا يجعلها مكافئة للحبوب الكاملة من حيث الغنى الغذائي.

نصائح لتناولها بذكاء دون إفراط:

يؤكد الخبراء عدم وجود ضرورة للمنع التام للخبز الأبيض أو الأرز، بل يوصى باتباع الآتي:

تحسين تركيب الوجبة: إرفاق الأرز أو المعكرونة بمصادر البروتين (كالأسماك، الدجاج، أو البقوليات) والخضروات، لزيادة الشبع وإبطاء امتصاص السكر وتخفيف ارتفاعه بعد الأكل.

التنوع الذكي: استبدال بعض الحبوب المكررة بخيارات كاملة مثل الشوفان والأرز البني وخبز الحبوب الكاملة.

الاعتدال وتوازن الحصص: تشير الإرشادات إلى أن الكربوهيدرات يجب أن تشكل بين 45% إلى 65% من السعرات اليومية، مع مراعاة الحالات الصحية الخاصة كمرضى السكري.

وخلاصة القول؛ إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في تناول الخبز أو الأرز الأبيض من حين لآخر، بل في الاعتماد المفرط عليها على حساب الألياف والبروتين، مما يجعل الأولوية دائماً للتنوع والوعي بحجم الحصص الغذائية.

المصدر / وكالات