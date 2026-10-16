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النفط يتراجع مع تقييم احتمال تخفيف عقوبات أمريكية على أسطول الظل

16 أكتوبر 2026 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
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النفط يتراجع مع تقييم احتمال تخفيف عقوبات أمريكية على أسطول الظل

 تراجعت أسعار النفط على نحو طفيف، اليوم الجمعة، في حين يقيم المستثمرون المخاطر في الشرق الأوسط والإجراءات الأمريكية المحتملة لتخفيف القيود المفروضة على ناقلات “أسطول الظل” ‌عالميا.

بحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 105.51 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا، أو 0.55 بالمئة إلى 97.43 دولار.

وارتفع الخام الأمريكي بما يزيد على ثلاثة بالمئة عند التسوية في الجلسة الماضية بعد أن ساعد سحب كميات كبيرة من مخزونات النفط الخام الأمريكية في دعم الأسعار، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على سعر خام برنت.

واتفقت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس على سحب أكثر من 20 مليون برميل من الديزل وضخها في السوق، بالإضافة إلى أي كميات متبقية من الاحتياطيات الطارئة المتفق على سحبها في مارس آذار سعيا لتعزيز المعروض وكبح الأسعار المتصاعدة.

المصدر / وكالات
#إيران #النفط #عقوبات أمريكية #أسطول الظل

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