الاحتلال يواصل خروقاته.. إصابات وقصف وتفجير روبوتين مفخخين

أصيب 5 مواطنين، بعضهم بحالة خطيرة، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، في وقت تواصلت خروقات قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات القصف المدفعي والجوي وإطلاق النار ونسف المنازل.

ففي مدينة غزة، قصفت دبابات الاحتلال حيي التفاح والشجاعية شرقي المدينة، وسط إطلاق نار كثيف، فيما فجّرت قوات الاحتلال روبوتين مفخخين في المنطقة.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمالي مخيم البريج.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانه وقذائف في بحر مدينة رفح، فيما استهدف إطلاق نار من الطيران المروحي المناطق الغربية من المدينة. كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار صوب خيام النازحين في مواصي رفح.

وفي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة شرقي المدينة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الجنوبية منها.

وتأتي هذه التطورات في ظل خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار حتى أمس عن استشهاد 1505 مواطنين وإصابة 5332 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت (إسرائيل) أكثر من 74 ألف مواطن وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، ودمرت نحو 90% من البنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين