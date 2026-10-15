الهلال الأحمر: تعطل 60% من أجهزة الأشعة بغزة

حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تدهور غير مسبوق في المنظومة التشخيصية والعلاجية داخل قطاع غزة، جراء الشح الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مترافقة مع تعطل واسع النطاق في أجهزة المختبرات والأشعة.

وأفاد مدير البرامج الصحية في الجمعية، بشار مراد، في تصريح صحفي اليوم الخميس، بأن نحو 60% من أجهزة الأشعة في القطاع باتت خارج الخدمة تماماً، مؤكداً وجود ما يقارب 21 ألف مريض بحاجة ماسة للإجلاء الطبي العاجل للعلاج في الخارج، في حين لا يُسمح إلا بسفر نحو 120 مريضاً فقط يومياً.

وأوضح مراد أن مرضى السرطان والمصابين بالأمراض المزمنة هم الأكثر تضرراً من هذا التدهور، حيث أدى غياب الفحوصات المبكرة وتأخر برامج العلاج إلى مضاعفة المخاطر الصحية على حياتهم بشكل حرج.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل واقع صحي كارثي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية، حيث تشير بيانات وزارة الصحة إلى إخراج 25 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة بشكل كامل، مع اقتصار العمل في الـ 13 مستشفى المتبقية على تقديم خدمات جزئية وفي ظروف قاسية للغاية.

كما طال التدمير الإسرائيلي 103 مراكز للرعاية الصحية الأولية من أصل 157 مركزاً، فيما تواصل الـ 54 مركزاً المتبقية تقديم خدماتها بالحد الأدنى وبصورة جزئية.

المصدر / فلسطين أون لاين