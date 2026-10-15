تركيا تدعو المجتمع الدولي لموقف أكثر حزمًا لوقف الهجمات الإسرائيلية

دعت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على وقف هجماته المتواصلة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي آق تورك، خلال إحاطة صحفية أسبوعية في العاصمة أنقرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره وخطابه الاستفزازي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن أعداد الفلسطينيين الذين يُقتلون أو يُجبرون على مغادرة منازلهم وأراضيهم تتزايد يوميًا جراء الهجمات الإسرائيلية.

وشدد آق تورك على ضرورة عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لوقف الهجمات الإسرائيلية ووضع حد للتصعيد المتواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات