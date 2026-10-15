طرح صامويل إيتو لمنصب أفريقي جديد

متابعة/ فلسطين أون لاين:

بدأ اسم أسطورة الكرة الكاميرونية صامويل إيتو يبرز ضمن قائمة المرشحين المحتملين لخلافة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي في رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مع اقتراب نهاية ولايته الحالية عام 2029، بعدما أعلن الأخير عدم رغبته في الترشح لولاية ثالثة.

وبحسب تقارير صحفية، يُطرح إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية لـ«كاف»، ضمن الأسماء المحتملة للمنافسة على المنصب، مستفيداً من حضوره في المشهد الكروي الإفريقي وخبرته في إدارة كرة القدم الكاميرونية.

ولا يقتصر الحديث عن خلافة موتسيبي على إيتو، إذ تضم قائمة الأسماء المتداولة أحمد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني، وياسين إدريس ديالو، رئيس الاتحاد الإيفواري، وسليمان وابيري من جيبوتي، وفقاً للتقارير ذاتها.

ويأتي هذا الحراك في وقت تشهد فيه إدارة الكرة الإفريقية نقاشات بشأن مستقبل البطولات القارية، ومواعيد كأس الأمم الإفريقية، والتحديات المالية والتنظيمية التي تواجه الاتحاد القاري.

ورغم تداول اسم إيتو بقوة في التقارير الإعلامية، فإن ترشحه لم يُعلن رسمياً حتى الآن، ولا تزال المنافسة المحتملة في مراحلها المبكرة، قبل الاستحقاق الانتخابي المرتقب عام 2029.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات