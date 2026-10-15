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ما الذي يجعل بحر غزة خطرًا خلال الأيام المقبلة؟

15 أكتوبر 2026 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
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تحذير من السباحة في بحر غزة حتى ظهر الأحد بسبب ارتفاع الأمواج

حذّرت بلدية خان يونس، جنوبي قطاع غزة، اليوم الخميس، المواطنين والمصطافين والنازحين المقيمين على شاطئ البحر من السباحة، بدءًا من صباح اليوم وحتى ظهر الأحد المقبل، بسبب ارتفاع الأمواج ووجود تيارات مائية قوية تشكل خطرًا على حياتهم.

ودعت البلدية، في إعلان صادر عن لجنة الطوارئ وطواقم الإنقاذ البحري، المواطنين إلى الالتزام بإرشادات وتعليمات المنقذين البحريين، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم، وتجنبًا لأي حوادث غرق محتملة خلال الفترة المحددة.

ويأتي التحذير في ظل الظروف الجوية والبحرية التي قد تزيد من مخاطر السباحة، ولا سيما مع ارتفاع الأمواج وتشكل التيارات المائية القوية التي قد تجرف السباحين إلى مناطق عميقة، حتى في حال عدم ظهور مؤشرات واضحة على خطورة البحر.

وتُعدّ الاستجابة لتعليمات طواقم الإنقاذ والامتناع عن النزول إلى المياه خلال فترة التحذير من أبرز إجراءات الوقاية لحماية الأرواح وتجنب حوادث الغرق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شاطئ البحر #بلدية خان يونس

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