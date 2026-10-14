نتنياهو يقرّ بزيارة رئيس المخابرات المصرية قبل 7 أكتوبر

أقرّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بأن رئيس المخابرات المصرية السابق، عباس كامل، زار "إسرائيل" قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكنه نفى لقاءه، مدعيًا أنه لا يعرف مع من اجتمع خلال الزيارة، التي كشفت تقارير سابقة أنها جرت قبل الهجوم بأحد عشر يومًا، وتضمنت تحذيرات مصرية من استعداد حركة حماس لشن هجوم واسع انطلاقًا من قطاع غزة.

وجاء إقرار نتنياهو خلال مقابلة مع برنامج "هَباتريوتيم" على القناة 14 الإسرائيلية المقربة منه، إذ أكد هبوط طائرة مصرية في "إسرائيل" قبل الهجوم، وقال: "أريد أن أعرف مع من التقى، لأن هناك من يريد إلصاق ذلك بي".

وأضاف: "لم يلتقِ بي لأنني كنت في مراسم إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي. لم يلتقِ بي... متى يتحدث رئيس جهاز مخابرات مع رئيس دولة؟ لا يوجد شيء كهذا. لم يحدث معي ذلك ولو مرة واحدة".

وتابع موجها أصابع الاتهام إلى ما يصفه بـ"الدولة العميقة"، "أنا أسألكم، أنا رئيس حكومة وأريد أن أعرف، وصل إلى "إسرائيل" (في إشارة إلى عباس كامل)، وظل على الأرض نحو 59 دقيقة، مع من التقى؟ أنا لا أعلم".

واستطرد قائلا: "أنا أتوجه للجهات الأمنية وجهات الإنفاذ وإلى كل الجهات المعنية، هناك كاميرات مراقبة، هناك توثيقات، مع من التقى (في إشارة إلى كامل)، أريد معرفة الحقيقة، لأنني لم ألتق به ومن التقى به يحاول إلصاق ذلك بي".

غير أن ادعاء نتنياهو يتناقض مع لقاءات سابقة عقدها مع رؤساء أجهزة مخابرات أجنبية، بينها لقاء جمعه بعباس كامل نفسه في أيار/ مايو 2021، وكان مكتب رئيس الحكومة قد أعلن عنه رسميًا في حينه.

وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية قد أفادت بأن كامل وصل إلى "إسرائيل" قبل هجوم السابع من أكتوبر بأحد عشر يومًا، وحذّر من استعداد حماس لتنفيذ هجوم كبير، استنادًا إلى مصادر إسرائيلية ومصرية وعربية وأميركية وأوروبية أُطلعت على تفاصيل الزيارة بعد الهجوم.

وبحسب التقرير، لم تتضح هوية المسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم كامل، كما لم يقدم موعدًا محددًا للهجوم أو معلومات تفصيلية بشأنه، لكنه حذّر من تضاؤل الوقت المتاح لمنع وقوع كارثة، ودعا "إسرائيل" إلى تقديم تسهيلات اقتصادية لحماس لتجنب مواجهة عسكرية.

وحذّر من أن "غزة ستنفجر في وجوهكم" إذا لم تغيّر "إسرائيل" سياستها. ونقلت المجلة عن مسؤول إسرائيلي سابق قوله إن "الرسول كان هو الرسالة"، معتبرًا أنه "لا يمكن بأي حال" أن يجتمع مسؤولون إسرائيليون مع رئيس المخابرات المصرية دون علم نتنياهو. وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد أوردت في حينه نبأ هبوط طائرة مصرية، دون تحديد هوية المسؤول الذي كان على متنها.

وفي التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرًا أفاد بأن كامل حذّر مكتب نتنياهو من "شيء غير اعتيادي، عملية هائلة" قد تنطلق من قطاع غزة. ونقلت عن مصدر استخباراتي مصري قوله إن كامل "ذهل من اللامبالاة" الإسرائيلية تجاه التحذير، فيما أبلغه الجانب الإسرائيلي بأن الأجهزة الأمنية منشغلة بالضفة الغربية، وأن الوضع في غزة "تحت السيطرة". ونفى مكتب نتنياهو التقرير ووصفه لاحقًا بأنه "أخبار كاذبة".

وفي تقرير منفصل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر رسمية مصرية أن كامل اتصل بنتنياهو مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لتحذيره من هجوم وشيك، بعد تجاهل تحذيرين سابقين. وذكرت أن التحذيرات المصرية بدأت منذ حزيران/ يونيو من العام نفسه، وكانت أقل تحديدًا في البداية، وتضمنت تنبيهات من تدهور الأوضاع في غزة ودعوات لاستئناف المفاوضات مع حماس.

وفي مواجهة هذه التقارير، نفى مكتب نتنياهو تلقي رئيس الحكومة أي تحذير من كامل، مشددا على أن "مصر نفت رسميًا، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أنها حذّرت "إسرائيل" من هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف المكتب أنه "خلال الأشهر التي سبقت السابع من أكتوبر، لم يلتقِ رئيس الحكومة نتنياهو بعباس كامل، الذي كان يرأس آنذاك جهاز المخابرات العامة المصرية، ولم يتحدث معه، كما لم ينقل أي مسؤول استخباراتي إسرائيلي إلى رئيس الحكومة تحذيرًا من هذا النوع".

المصدر / فلسطين أون لاين